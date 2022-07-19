Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, 2020 yapımı Türk komedi filmidir. Hababam Sınıfı Yaz Oyunları nerede çekildi, hangi il ve ilçede? Hababam Sınıfı Yaz Oyunları konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI KONUSU

Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri Kıbrıs'ta düzenlenen geleneksel liselerarası yaz oyunlarına katılmaya hak kazanır. Okulun sahibi olan Pinti Lütfullah, yarışmaya katılacak öğrencileri fen bölümünden seçmeye karar verir. Hababam Sınıfı, seçilen dört öğrencinin kim olduğunu öğrendiklerinde vakit kaybetmeden bir plan yapar. Kıbrıs'a gidileceği gün, seçilen dört öğrenci yerine uçakta Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs bulunur. Yarışma ile ilgilenmeyen ekibin tek amacı güzel bir tatil geçirebilmektir. Ancak bu yarışma Hababam'ın arkadaşlığın ve birlik olmanın ne demek olduğunu anlamalarını sağlar.

HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamlanan ve yeni tip COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen film 2 Temmuz 2021'de vizyona girmiştir.

Filmin çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamlanmıştır. Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, 2020 yapımı Türk komedi filmidir. Hababam Sınıfı film serisinin son filmidir. Çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamlanan ve yeni tip COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen film 2 Temmuz 2021'de vizyona girmiştir.

HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI OYUNCULARI

Yusuf Çim - Yakışıklı

Altan Erkekli - Mehmet Hoca

Toygan Avanoğlu - La Minör Bülent

Fırat Albayram - Format Hasan

Hakan Meriçliler - Semih Hoca

Giray Altınok - Racon Faruk

Deniz Akkaya - Nilufer

Öykü Çelik - Zeynep

Mehmet Ali Erbil - Akif