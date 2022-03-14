Hababam Sınıfı Yaz Oyunları nerede çekildi? Hababam Sınıfı Kıbrıs oyuncuları kim, konusu nedir?
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Televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşan Hababam Sınıfı Yaz Oyunları hangi kanalda? Pandemi nedeniyle gösterime giriş tarihi ertelenen Hababam Sınıfı Yaz Oyunları nerede çekildi? Hababam Sınıfı Kıbrıs oyuncuları kim, konusu nedir?
Hababam Sınıfı Yaz Oyunları nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Çekimleri Kıbrıs'ta gerçekleşitirilen, koronavirüs pandemisi nedeniyle vizyona geç giren Hababam Sınıfı Kıbrıs oyuncuları kim, konusu nedir?
Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri Kıbrıs'ta düzenlenen geleneksel liselerarası yaz oyunlarına katılmaya hak kazanır. Okulun sahibi olan Pinti Lütfullah, yarışmaya katılacak öğrencileri fen bölümünden seçmeye karar verir. Hababam Sınıfı, seçilen dört öğrencinin kim olduğunu öğrendiklerinde vakit kaybetmeden bir plan yapar. Kıbrıs'a gidileceği gün, seçilen dört öğrenci yerine uçakta Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs bulunur. Yarışma ile ilgilenmeyen ekibin tek amacı güzel bir tatil geçirebilmektir. Ancak bu yarışma Hababam'ın arkadaşlığın ve birlik olmanın ne demek olduğunu anlamalarını sağlar.
Filmin çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamlanmıştır. Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, 2020 yapımı Türk komedi filmidir. Hababam Sınıfı film serisinin son filmidir. Çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamlanan ve yeni tip COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen film 2 Temmuz 2021'de vizyona girmiştir.
- Altan Erkekli Rolü : Mehmet Hoca
- Toygan Avanoğlu Rolü : Laminor Bülent
- Yusuf Çim Rolü : Yakışıklı
- Fırat Albayram Rolü : Format Hasan
- Hakan Meriçliler
- Giray Altınok Rolü : Racon Faruk
- Deniz Akkaya Rolü : Nilufer
- Öykü Çelik
- Mert Denizmen
- Reyhan Ulu Ekinci
- Doğan Akdoğan
- Baran Bayraktar
- Mehmet Ali Erbil