Hababam Sınıfı Yaz Oyunları nerede çekildi? Hababam Sınıfı Kıbrıs oyuncuları kim, konusu nedir?

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Çekimleri Kıbrıs'ta gerçekleşitirilen, koronavirüs pandemisi nedeniyle vizyona geç giren Hababam Sınıfı Kıbrıs oyuncuları kim, konusu nedir?

HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI KONUSU

Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri Kıbrıs'ta düzenlenen geleneksel liselerarası yaz oyunlarına katılmaya hak kazanır. Okulun sahibi olan Pinti Lütfullah, yarışmaya katılacak öğrencileri fen bölümünden seçmeye karar verir. Hababam Sınıfı, seçilen dört öğrencinin kim olduğunu öğrendiklerinde vakit kaybetmeden bir plan yapar. Kıbrıs'a gidileceği gün, seçilen dört öğrenci yerine uçakta Yakışıklı, Racon, Format ve Dede Kıbrıs bulunur. Yarışma ile ilgilenmeyen ekibin tek amacı güzel bir tatil geçirebilmektir. Ancak bu yarışma Hababam'ın arkadaşlığın ve birlik olmanın ne demek olduğunu anlamalarını sağlar.

HABABAM SINIFI KIBRIS NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLMİŞTİR?

Filmin çekimleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamlanmıştır. Hababam Sınıfı Yaz Oyunları, 2020 yapımı Türk komedi filmidir. Hababam Sınıfı film serisinin son filmidir. Çekimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tamamlanan ve yeni tip COVID-19 salgını nedeniyle ertelenen film 2 Temmuz 2021'de vizyona girmiştir.

HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI OYUNCULARI

Altan Erkekli Rolü : Mehmet Hoca

Toygan Avanoğlu Rolü : Laminor Bülent

Yusuf Çim Rolü : Yakışıklı

Fırat Albayram Rolü : Format Hasan

Hakan Meriçliler

Giray Altınok Rolü : Racon Faruk

Deniz Akkaya Rolü : Nilufer

Öykü Çelik

Mert Denizmen

Reyhan Ulu Ekinci

Doğan Akdoğan

Baran Bayraktar

Mehmet Ali Erbil

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