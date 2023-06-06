Yönetmenliğini ve yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği Hababam Sınıfı oyuncuları araştırıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hababam Sınıfı kaç seriden oluşuyor merak konusu oldu. Peki, Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı kaç tane filmi var? Hababam Sınıfı kaç seriden oluşuyor? İşte detaylar...

Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam kitap serisinden uyarlanarak yapılan bir film serisidir. Hababam Sınıfı oyuncuları kimler araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosundaKemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Adile Naşit'in yer aldığı filmin kaç seriden oluştuğu merak konusu oldu. Peki, Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı kaç tane filmi var? Hababam Sınıfı kaç seriden oluşuyor? Detaylar haberimizde...

HABABAM OYUNCULARI KİMLER?

Klasik seri

Kemal Sunal

Münir Özkul

Adile Naşit

Tarık Akan

Halit Akçatepe

Şener Şen

Feridun Şavlı

Cem Gürdap

Ahmet Arıman

Cengiz Nezir

Bülent İğdiroğlu

HABABAM SINIFI KONUSU NEDİR?

Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (Kel Mahmut) kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6-A Edebiyat sınıfını, namıdiğer Hababam Sınıfı'nı ilginç ve ağır ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.

HABABAM KAÇ TANE FİLMİ VAR?