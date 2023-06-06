Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı kaç tane filmi var? Hababam Sınıfı kaç seriden oluşuyor?
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Yönetmenliğini ve yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği Hababam Sınıfı oyuncuları araştırıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hababam Sınıfı kaç seriden oluşuyor merak konusu oldu. Peki, Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı kaç tane filmi var? Hababam Sınıfı kaç seriden oluşuyor? İşte detaylar...
Hababam Sınıfı, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam kitap serisinden uyarlanarak yapılan bir film serisidir. Hababam Sınıfı oyuncuları kimler araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosundaKemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Adile Naşit'in yer aldığı filmin kaç seriden oluştuğu merak konusu oldu. Peki, Hababam Sınıfı oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı kaç tane filmi var? Hababam Sınıfı kaç seriden oluşuyor? Detaylar haberimizde...
Klasik seri
Kemal Sunal
Münir Özkul
Adile Naşit
Tarık Akan
Halit Akçatepe
Şener Şen
Feridun Şavlı
Cem Gürdap
Ahmet Arıman
Cengiz Nezir
Bülent İğdiroğlu
Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (Kel Mahmut) kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6-A Edebiyat sınıfını, namıdiğer Hababam Sınıfı'nı ilginç ve ağır ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.
- Hababam Sınıfı - 1 Nisan 1975
- Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - 1 Ocak 1976
- Hababam Sınıfı Uyanıyor - 20 Kasım 1976
- Hababam Sınıfı Tatilde - 1 Mart 1978
- Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1 Şubat, 1979
- Hababam Sınıfı Güle Güle - 1 Mayıs 1981
- Hababam Sınıfı Merhaba - 16 Ocak 2004
- Hababam Sınıfı Askerde - 14 Ocak 2005
- Hababam Sınıfı Üç Buçuk - 25 Kasım 2005
- Hababam Sınıfı Yeniden - 12 Nisan 2019
- Hababam Sınıfı Yaz Oyunları - 1 Temmuz 202