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("Hababam Sınıfı" film serisinde rol alan oyunculardan...) Kim Milyoner Olmak İster 27 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

Gündem Haberleri

27 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("Hababam Sınıfı" film serisinde rol alan oyunculardan hangisi gerçek hayatta liseyi 11 yılda bitirmiştir?...) Kim Milyoner Olmak İster 27 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! "Hababam Sınıfı" film serisinde rol alan oyunculardan hangisi gerçek hayatta liseyi 11 yılda bitirmiştir?

('Hababam Sınıfı' film serisinde rol alan oyunculardan...) Kim Milyoner Olmak İster 27 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 27 TEMMUZ PERŞEMBE 50 BİN LİRALIK SORUSU

"Hababam Sınıfı" film serisinde rol alan oyunculardan hangisi gerçek hayatta liseyi 11 yılda bitirmiştir?

A-) Halit Akçatepe

B-) Kemal Sunal

C-) Münir Özkul

D-) Tarık Akan

Doğru Cevap : B şıkkı

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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