Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Konusu ve Oyuncuları

Hababam Sınıfı efsanelerinden biri olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, ilk Hababam Sınıfı filmlerinin devamı niteliğindedir. Münir Özkul'un yer aldığı son Hababam Sınıfı olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, yeni fakat bu sefer kızlı erkekli bir Hababam Sınıfı'nın maceralarını konu alıyor!

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi, 1978 yapımı komedi türünde bir sinema filmidir. Bu film serinin beşinci filmidir fakat devam niteliğindedir. Bu film İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın ve birçok Hababam Sınıfı karakterinin olmadığı ilk filmdir. Ayrıca Münir Özkul'un oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir. Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Kartal Tibet'in oturduğu Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin yapımcılığını ise Nahit Ataman ve Ertem Eğilmez üstlenmiştir.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR OYUNCULARI