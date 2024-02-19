Üye Girişi
Haberler

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kemal Sunal neden yok? Kemal Sunal Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da var mı, yok mu?

Güncelleme:

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmiyle ilgili Kemal Sunal'ın neden yer almadığı merak konusu oldu. Kemal Sunal Hababam Sınıfı'ndan neden ayrıldı araştırılmaktadır. Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kemal Sunal neden yok? Kemal Sunal Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da var mı, yok mu? İşte detaylar...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, 1978 yapımı komedi türünde sinema filmidir. Hababam Sınıfı Doğuruyor Kemal Sunal neden yok merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde ünlü oyuncu Kemal Sunal neden yer almadı araştırılmaktadır. Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kemal Sunal neden yok? Kemal Sunal Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KEMAL SUNAL YOK MU?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın olmadığı ilk filmdir. Münir Özkul'un oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU NE?

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Kemal Sunal Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada yemek görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada yemek yediğini görmek, rüyada yemek yemek, rüyada yemek yapmak neye işarettir? Düşük tansiyon nedir? Düşük tansiyon neden olur? Düşük tansiyon nasıl tedavi edilir? Diyabet nedir? Şeker hastalığı (Diyabet) belirtileri nelerdir? Diyabet nasıl tedavi edilir? 19-20 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 19 Şubat Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 19 Şubat Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 19 Şubat GÜNÜN MAÇLARI Şevki Yılmaz ne dedi, Atatürk'e hakaret mi etti? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! 7. Şubat 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 7. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor özeti! Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kemal Sunal neden yok? Kemal Sunal Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da var mı, yok mu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title