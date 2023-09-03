Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmiyle ilgili Kemal Sunal'ın neden yer almadığı merak konusu oldu. Kemal Sunal Hababam Sınıfı'ndan neden ayrıldı araştırılmaktadır. Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kemal Sunal neden yok? Kemal Sunal Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da var mı, yok mu? İşte detaylar...

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, 1978 yapımı komedi türünde sinema filmidir. Hababam Sınıfı Doğuruyor Kemal Sunal neden yok merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde ünlü oyuncu Kemal Sunal neden yer almadı araştırılmaktadır. Peki, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Kemal Sunal neden yok? Kemal Sunal Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'da var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KEMAL SUNAL YOK MU?

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, İnek Şaban karakterini canlandıran Kemal Sunal'ın olmadığı ilk filmdir. Münir Özkul'un oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir.

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR KONUSU NE?

Kızlı erkekli ilk Hababam Sınıfı diğer serilerdeki haylazlıklarını sürdürmektedir. Sınıfa doğulu bir aşiret reisinin oğlu olan Bilo gelir ve kendini ağa ilan eder. Öğrenciler de onunla kafa bulmaya başlar. Fakat Bilo biraz saf olduğu için bunun farkına varmaz. Okulun yeni asabi hocası Hürrem, tam bir erkek düşmanıdır. Sınıftaki Kıvırcık Ömer ve Ayşe adlı iki öğrenci arasında bir aşk başlar ve kız hamile kalır. Ancak öğrenciler gebelik testini yaptırdıklarında kimya hocası, incelediği idrar örneğinin bu Hürrem Hoca'ya ait olduğunu düşünür. Hürrem ortalığı velveleye verir. Filmin sonunda Ayşe doğum yapar.