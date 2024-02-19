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Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi oyuncuları kim? Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi konusu, oyuncuları ve Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor özeti!

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HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Özel Çamlıca Lisesi`ne yeni atanan müdür muavini Mahmut Hoca (nam-ı diğer Kel Mahmut) kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu Hababam Sınıfı`nı ilginç ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrenci haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır, Ferit`in bir çocuğu vardır ve onu okula getirmek zorunda kalır

HABABAM SINIFI DOKUZ DOĞURUYOR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Kartal Tibet

Oyuncular: Şener Şen, Adile Naşit, Münir Özkul, Perran Kutman, Şevket Altuğ Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1978 (83 dk)

Vizyon Tarihi : 1 Şubat 1979 Perşembe

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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