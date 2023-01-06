Hababam Sınıfı Askerde oyuncu kadrosu! Hababam Sınıfı Askerde hangi yıl, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Asker oyuncuları kimler?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Hababam Sınıfı Asker'de filminin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Türk komedi filmi Hababam Sınıfı Askerde'nin hangi yıl, nerede çekildiği merak konusu oldu. Hababam Sınıfı Askerde oyuncu kadrosu! Hababam Sınıfı Askerde hangi yıl, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Asker oyuncuları kimler? İşte detaylar...