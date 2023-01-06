Hababam Sınıfı Askerde oyuncu kadrosu! Hababam Sınıfı Askerde hangi yıl, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Asker oyuncuları kimler?
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Fox Tv ekranlarında yayınlanan Hababam Sınıfı Asker'de filminin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Türk komedi filmi Hababam Sınıfı Askerde'nin hangi yıl, nerede çekildiği merak konusu oldu. Hababam Sınıfı Askerde oyuncu kadrosu! Hababam Sınıfı Askerde hangi yıl, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Asker oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Hababam Sınıfı Askerde, 2004 yapımı Türk komedi filmidir. Sevilen Türk filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı Askerde, FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bir döneme damga vuran Hababam Sınıfı Askerde filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Hababam Sınıfı Askerde oyuncuları kimler sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Hababam Sınıfı Askerde hangi yıl, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Asker oyuncuları kimler? İşte, Hababam Sınıfı Askerde oyuncu kadrosu!
HABABAM SINIFI ASKERDE KONUSU NE?
Yaşıtları çoktan iş güç sahibi olan Hababam Sınıfı'nın dur durak bilmez haylazlıkları artık dayanılmaz boyutlara gelmiştir. Okul müdürü Deli Bedri çareyi Hababam'ı askere göndermekte bulur.
HABABAM SINIFI ASKERDE OYUNCULARI KİMLER?
Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri/Binbaşı Bedri)
Halit Akçatepe (Tuğgeneral Necmi)
Hülya Avşar (Zehra Binbaşı)
Şafak Sezer (Ercüment)
Memet Ali Alabora (Matkap Emre)
Peker Açıkalın (Psiko)
Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)
Melih Ekener (Beberuhi)
Ceyhun Yılmaz (Kermit)
Volkan Severcan (Uzman Çavuş Demir İçbükey)
Ümit Okur (Emir Eri Besim)
Kerem Alışık (Sabit)
Zihni Göktay (Yusuf Hoca, Doktor Yusuf Yarbay)
Tuncay Akça (Bacaksız)
Nejat Birecik (Saim Saban)
Hamit Haskabal (Niyazi Hoca, Başçavuş Niyazi)
Mustafa Turan (Hüseyin)
Ceylan Güvenç (Kız Asker)
Melisa Toros (Kız Asker)
Helin Avşar (Kız Asker)
Seçkin Piriler (Arzu)
Duran Uruç (Tomarzalı)
Fadı Mahfouz (Dozer)
Burak Öncü (Bekçi Asker)