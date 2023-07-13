("Hababam Sınıfı" adlı film serisinin 1975'te gösterime giren ilk...) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 400 Bin TL'lik soru!

13 Temmuz Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("Hababam Sınıfı" adlı film serisinin 1975'te gösterime giren ilk filminin afişinde, Münir Özkul hangi oyuncunun kulağını çeker?...) Kim Milyoner Olmak İster 13 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 400 Bin TL'lik soru!