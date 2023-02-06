HAARP nedir? HAARP ile yapay deprem mümkün mü? Deprem yerin kaç km altında olur?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Olaydan sonra sosyal medyada vatandaşlar tarafından çok sık HAARP nedir? HAARP ile yapay deprem mümkün mü? Sorularının yanıtını araştırma konusu oldu. Peki, HAARP nedir? HAARP ile yapay deprem mümkün mü? Deprem yerin kaç km altında olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...