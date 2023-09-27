Haaland ve Mbappe'yi bile solladı! Dünyanın en iyisi Mauro Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 2023 yılında Süper Lig ve 5 büyük ligde en çok gol atan futbolcu oldu. Icardi, 24 maçta 25 gol atarak bu başarıya ulaştı. Icardi'yi Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Victor Osimhen takip etti.

Gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi dünya yıldızlarını geride bıraktı.

24 MAÇTA 25 GOL ATTI

30 yaşındaki yıldız futbolcu, 2023 takvim yılında Süper Lig ve 5 büyük ligde en çok gol atan futbolcu oldu. Icardi, bu süreçte çıktığı 24 maçta 25 kez fileleri havalandırdı.

EN YAKIN RAKİBİ HARY KANE

Arjantinli yıldızı takip eden en yakın futbolcu ise 27 maçta 24 golle Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer olan Hary Kane oldu.

İşte Icardi ve Kane'yi takip eden isimler;