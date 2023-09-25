Neler yapıyor neler! Haaland, 6 haftada 11 takımı geride bıraktı

Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, Premier Lig'in ilk 6 haftasında 8 gol atarak tarihi bir istatistik elde etti. Norveçli golcü, bu performansıyla Manchester United ve Chelsea'nin de aralarında olduğu toplam 11 takımı geride bıraktı. Haaland, İngiliz ekibinde toplam 62 maçta 60 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

İngiliz devi Manchester City'nin yıldız golcüsü Erling Haaland, ligin ilk 6 haftasında 8 gol attı. Norveçli golcü, bu rakamla aralarında Manchester United ve Chelsea'nin de olduğu toplam 11 takımı geride bırakarak tarihi bir başarı elde etti.

TEK BAŞINA 11 TAKIMI GERİDE BIRAKTI

23 yaşındaki yıldız, Premier Lig'de sezonun ilk 6 haftasında 8 gol attı. Haaland, bu rakamla birlikte Manchester United ve Chelsea'nin de aralarında bulunduğu 11 takımı gol sayısında geçti.

İşte Premier Lig'de 6 haftada Haaland'dan daha az gol atan takımlar;

Manchester United: 7 gol

Crystal Palace: 6 gol

Fulham: 5 gol

Nottingham Forest: 7 gol

Chelsea: 5 gol

Everton: 5 gol

Wolverhampton: 6 gol

Bournemouth: 5 gol

Luton Town: 3 gol

Burnley: 4 gol

Sheffield United: 5 gol

71 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

İngiliz devine geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'dan transfer olan 23 yaşındaki golcü futbolcu, toplamda ise İngiliz ekibinde 62 maçta 60 gol, 11 asistlik sergiledi.