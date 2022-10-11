Haaland M. City'de neden yok, neden maçta yok, sakatlandı mı? 2022 Şampiyonlar Ligi Manchester City'de Erling Haaland niye yok, maçta yedek mi?

Şampiyonlar Ligi grup maçları tüm hızıyla devam ederken bugünkü Kopenhag-M. City maçında Erling Haaland'ın olmaması dikkat çekti. Futbol severler, Haaland M. City'de neden yok, neden maçta yok? 2022 Şampiyonlar Ligi Manchester City'de Erling Haaland niye yok, maçta yedek mi? merak ediyor. Ayrıntılar sizlerle...

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ERLİNG HAALAND M. CİTY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA NEDEN YOK?

Bugün 11 Ekim Salı günü Kopenhag-M. City maçı oynanıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken ilk 11'de Haaland'ın yer almayışı merak edildi. Erling Haaland bugünkü Şampiyonlar Ligi grup maçında yedeklerde yer alıyor. Maçta 2. yarı oyuna dahil edilebilir. Şuanda Erling Haaland yedekte bulunuyor.

ERLİNG HAALAND KİMDİR?

Erling Braut Håland (d. 21 Temmuz 2000; Leeds, İngiltere) santrafor mevkiinde oynayan Norveçli millî futbolcudur. Premier League takımlarından Manchester City'de forma giymektedir.

Üretken bir golcü olan Håland; hızı, atletizmi, gücü ve topsuz alandaki hareketliliğiyle dikkat çekmektedir. Dünyadaki en iyi genç futbolculardan biri olarak gösterilmektedir.

Håland, futbola memleketinin takımı olan Bryne'de başladı. 2016'da 2 yılını geçireceği Molde'ye transfer oldu. 2019'da ise Avusturya Bundesliga takımlarından Red Bull Salzburg'a transfer oldu. 2019-20 sezonunun ilk yarısında gösterdiği olağanüstü performansla pek çok kulübün dikkatini çeken Håland, Dünya futboluna kazandırdığı genç oyuncularla bilinen Borussia Dortmund'a 20 milyon avro karşılığında transfer oldu.

Manchester City 10 Mayıs 2022 tarihinde Haaland ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Anlaşma dahilinde 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesiyle birlikte 1 Temmuz'da takıma katılacak.

Futbolcu olan babası Alf-Inge Håland'ın Leeds United'da oynadığı dönemde İngiltere'de doğduğu için İngiliz pasaportu da bulunan Håland, Norveç millî takımını seçmiştir.