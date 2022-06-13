Haaland bonservisi ne kadar? Haaland kaç milyon Euro'ya transfer oldu?

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Norveçli golcü futbolcuyla yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Transferin menajer ücretleri ve bonuslarla birlikte Manchester City'ye 85,5 milyon sterline mal olduğu basına yansıdı. Haaland kaç milyon Euro'ya transfer oldu? Haaland bonservisi ne kadar?

HAALAND BONSERVİSİ NE KADAR?

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Norveçli golcü futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Transferin menajer ücretleri ve bonuslarla birlikte Manchester City'ye 85,5 milyon sterline mal olduğu basına yansıdı.

Erling Haaland transferle ilgili yaptığı açıklamada: "Benim ve ailem için gurur verici bir gün. Kendimi Manchester City'de oynarken hayal ediyordum. Ve şunu söyleyebilirim: Her şey iyi olacak. Umarım çok gol atabilirim. Guardiola ile biraz konuştum. İkimiz de birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Beraber birçok güzel şey başarabiliriz. Ben de bu sürede birçok gol atabilirim. Pep ile transferden önce birazcık konuştum. İkimiz de gözümüzü kupalara diktik" ifadelerini kullandı.

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