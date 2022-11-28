Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan kaç yaşındaydı, nereli?
Gündem Haberleri
Bizimkiler dizisiyle tanınan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Peki, Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan kaç yaşındaydı, nereli? Güzin Çorağan hayatı ve biyografisi nedir?
üzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetti, haberi ise meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Ardından Güzin Çorağan'ın hayatı merak edildi. Peki, Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan kaç yaşındaydı, nereli? Güzin Çorağan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
Güzin Çorağan, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filminde yaşadı. Birçok filmde küçük kompozisyonlarda rol aldı. ÇASOD üyesiydi.
10 yıldan uzun süre Bizimkiler dizisinde görev yaptı. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) en uygun diksiyonla canlandırdı. Yine Bizimkiler dizisinde rol almış olan oyuncu Tayfun Çorağan'la evliydi.
1974: Askerin Dönüşü
1986: Asiye Nasıl Kurtulur
1986: Milyarder
1986: Yoksul
1987: Afife Jale
1987: Selamsız Bandosu
1988: Düttürü Dünya
1989: Karılar Koğuşu
1989: Bizimkiler
1989: Hiçbir Gece
1990: Benim Sinemalarım
1990: Madde 438
1991: İlk Aşk
1993: Tatlı Betüş
1993: Yazlıkçılar
1999: Duruşma
2004: Bütün Çocuklarım
2005: Maskeli Beşler
2006: Karagümrük Yanıyor
2009: Hanımın Çiftliği
79 yaşındaki Güzin Çorağan'ın neden öldüğü açıklanmadı.