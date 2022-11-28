Bizimkiler dizisiyle tanınan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Peki, Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan kaç yaşındaydı, nereli? Güzin Çorağan hayatı ve biyografisi nedir?

üzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetti, haberi ise meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Ardından Güzin Çorağan'ın hayatı merak edildi. Peki, Güzin Çorağan kimdir, neden öldü? Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan kaç yaşındaydı, nereli? Güzin Çorağan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

Güzin Çorağan, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filminde yaşadı. Birçok filmde küçük kompozisyonlarda rol aldı. ÇASOD üyesiydi.

10 yıldan uzun süre Bizimkiler dizisinde görev yaptı. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) en uygun diksiyonla canlandırdı. Yine Bizimkiler dizisinde rol almış olan oyuncu Tayfun Çorağan'la evliydi.

GÜZİN ÇORAĞAN DİZİ VE FİLMLERİ

1974: Askerin Dönüşü

1986: Asiye Nasıl Kurtulur

1986: Milyarder

1986: Yoksul

1987: Afife Jale

1987: Selamsız Bandosu

1988: Düttürü Dünya

1989: Karılar Koğuşu

1989: Bizimkiler

1989: Hiçbir Gece

1990: Benim Sinemalarım

1990: Madde 438

1991: İlk Aşk

1993: Tatlı Betüş

1993: Yazlıkçılar

1999: Duruşma

2004: Bütün Çocuklarım

2005: Maskeli Beşler

2006: Karagümrük Yanıyor

2009: Hanımın Çiftliği

GÜZİN ÇORAĞAN NEDEN ÖLDÜ?

79 yaşındaki Güzin Çorağan'ın neden öldüğü açıklanmadı.