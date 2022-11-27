Güzin Çorağan kimdir? Güzin Çorağan neden öldü?

Bizimkiler dizisiyle ünlenen tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan hayatını kaybetti. Vefat haberini ise oyuncu Zafer Algöz, Twitter hesabından duyurdu. Peki, Güzin Çorağan kimdir? Güzin Çorağan nereli? Güzin Çorağan neden öldü? Detayları haberimizde…

1989 yılında TRT'de yayınlanan Bizimkiler dizisinde Almancı Davut'un eşi rolünde oynayan Güzin Çorağan'ın hayatını kaybettiği oyuncu Zafer Algöz tarafından açıklandı. Peki, Güzin Çorağan kimdir? Güzin Çorağan nereli? Güzin Çorağan neden öldü? İşte detaylar…

GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

Güzin Çorağan, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, İlk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği Asiye Nasıl Kurtulur? filminde yaşadı. Birçok filmde küçük kompozisyonlarda rol aldı. ÇASOD üyesidir.

10 yıldan uzun süre Bizimkiler dizisinde görev yaptı: Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) en uygun diksiyonla canlandırdı. Yine Bizimkiler dizisinde rol almış olan oyuncu Tayfun Çorağan'la evlidir.

GÜZİN ÇORAĞAN NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu Zafer Algöz, 27 Kasım günü Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Gülin Çorağan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. 79 yaşında hayatını kaybeden Güzin Çorağan'ın ölüm nedeni ise bilinmemektedir.