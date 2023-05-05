Güzeltepe Kur'an Kursu'nun temeli atıldı

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi tarafından inşa edilecek olan Güzeltepe Kur'an Kursu'nun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, AK Parti Eyüpsultan İlçe Kadın Kolları Başkanı Ceren Çolak, AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Emre Ustaosmanoğlu, Eyüpsultan İlçe Müftüsü Basri Bektaş, Güzeltepe Camii Derneği Başkan Yardımcısı Adem Gülcan ve vatandaşlar katıldı.

"Mahalleyi hem yeşil alan olarak hem de sosyal tesis olarak zenginleştirmeye çalışıyoruz"

Başkan Deniz Köken törende yaptığı konuşmada, "Burada hem Kur'an kursu hizmeti verilecek, hem taziye evi hizmeti verilecek, hem lojman hizmeti verilecek. Mahalleyi hem yeşil alan ve park olarak zenginleştirmeye devam ediyoruz hem de sosyal tesis olarak zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da yatırımlarımız devam edecek. Bunları niye yapıyoruz? Bu şehirler bizden sonra da yaşayacak. Biz sadece kendi dönemimize göre değil bizden sonraki dönemlere göre de şehirlere dizayn vermeye çalışıyoruz. Arkadan gelenler daha güzelini yapsınlar diye. Güzel işlere yol açacak olan büyük işlerin küçük temelleri olarak algıladığımız, 99 eserden biri olacak bu müessesemizin mahallemize, ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Toplam 596 metrekare alana sahip olan, bodrum kat, zemin kat ve 3 normal kattan oluşan Kuran Kursu'nun temel atma töreninde, Güzeltepe Camii Derneği Başkan Yardımcısı Gülcan da yaptığı konuşmada Başkan Deniz Köken'e ve ekibine teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından dualar edilerek butonlara basıldı ve temel atma işlemi gerçekleştirildi.