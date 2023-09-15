Güzellik Sektörünün En Büyük Fuarı Antalya'da Açılıyor

Beutylife & Cosmo Hair Expo, Antalya'da düzenlenecek olan 3. fuarında Rus ve Ukraynalı katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini bekliyor. Fuarda binlerce marka ürün sergilenecek ve sektörün en iyi eğitmenlerinin gösterileri yer alacak.

Güzellik sektörünün en büyük fuarı kapılarını 3. kez Antalya'da açacak. Fuara Rus ve Ukraynalı katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Güzellik sektöründe Türkiye'nin en başarılı fuarlarından biri olan Beutylife & Cosmo Hair Expo'nun 3'üncüsü 16-19 Eylül 2023 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Geçen yıl on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarın bu sene daha görkemli geçmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Fuarda bu yıl çok sayıda Rus ve Ukraynalı sektör temsilcisi, katılımcı ve ziyaretçi olarak yer alacak.

Antalya Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir, "Bir kez daha bölgesel güç birliği sergileyeceğimiz Beutylife & Cosmo Hair Expo, bu yıl 20 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak. Turizmin başkenti Antalya'da 3'üncüsünü gerçekleştireceğimiz fuarımıza 20'nin üzerinde şehrin ilgili meslek odaları destek verecek. Sektörün Türkiye'deki en önemli organizasyonu için geri sayım başladı. Yerel yöneticilerimizi ve birçok kurumu ziyaret ederek desteklerini aldık. Yoğun ilgiden çok memnunuz" dedi.

Bin'e yakın marka ürün sergilenecek

Fuarın birçok kurumun desteğiyle gerçekleştirileceğini belirten US Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler, "Fuarımıza 81 ilden sektör temsilcilerini davet ediyoruz. Uluslararası birçok markanın yeni ürünlerini, medikal estetik, profesyonel kozmetik, saç, SPA, wellness ve fitness ile ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemlerini sergileme fırsatı sunacak olan fuarımızda, alanında uzman, yerli ve yabancı doktorları, plastik cerrahlarını, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri, makyaj sanatçılarını ve diğer sektör profesyonellerini ağırlayacağız. Geçen yıl sektör temsilcilerinden tam not alan ve birçok firmanın yeni bağlantılar yaptığı etkinliğimizin ikincisinde hedefimiz ziyaretçi sayısında 20 bini aşmak. Alanında Türkiye'nin en büyük organizasyonları arasına giren fuarımızla ilgili birçok kurumla görüşmelerimizi tamamladık. Bu yıl fuarda bine yakın marka ürün sergilenecek" diye konuştu.

US Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler, 3'üncü Beauty Life Expo ve Cosmo Hair Expo Antalya fuarında güzellik sektörünün neredeyse her alanında Türkiye'nin en iyi eğitmenlerinin Showlarının yer alacağını da sözlerine ekledi.

Aşkım Kapışmak ve Astrolog Zeynep Turan katılacak

Ege, İç Anadolu ve Akdeniz'den çok sayıda kentin sektör temsilcilerinin ziyaretçi ve katılımcı olacağı Beauty Life Expo ve Cosmo Hair Expo'da bu yıl sürprizlerin yanı sıra ses getirecek etkinliklere de imza atılacak. Fuarın cumartesi günkü programında Astrolog Zeynep Turan, katılımcı ve ziyaretçilerle birlikte olacak. Yine Türkiye'nin ünlü kişisel gelişim uzmanı Aşkım Kapışmak'ın da fuar kapsamında bir gösterisi yer alacak. US Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler, 3'üncü Beauty Life Expo ve Cosmo Hair Expo Antalya fuarında güzellik sektörünün neredeyse her alanında Türkiye'nin en iyi eğitmenlerinin Showlarının yer alacağını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL