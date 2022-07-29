Güzel sözler, sevgiliye güzel sözler, güzel anlamlı sözler, güzel sözler kısa, güzel aşk sözleri, en güzel aşk sözleri,

Güzel sözler, hayatınızda yer alan sizin için değerli insan ile aranızdaki samimiyeti arttırmaktadır. Sevgiliye güzel sözler söyleyerek aranızdaki kırgınlıkları atlatabilir, mutlu bir ilişki sürebilirsiniz. İnsanlar için iltifat etmenin duygusal anlamda büyük bir önemi vardır. Güzel anlamlı sözler ile sevdiğiniz insanlar ile birlikte ilişkilerinizi, arkadaşlıklarınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Güzel sözlerin insan ruhuna dokunan, edebi anlamlar taşıyan ve insanda bir duygu bırakan bir yapısı vardır. Her ne kadar basit birkaç cümle gibi gözüküyor olsa da insan için etkisi oldukça büyüktür.

GÜZEL SÖZLER

Güzel sözler ile çevrenizdeki insanları oldukça mutlu edebilirsiniz. İnsan ilişkilerinde güzel sözler ve iltifatlar oldukça önem arz etmektedir. Arkadaşlara ve sevgiliye güzel sözler söylemek, kişiler arasında olan bağları güçlendirir ve ilişkinizi kuvvetlendirir. Güzel sözlerin İnsan ruhuna hitap etmesi özelliği sayesinde iltifat ettiğiniz insan üzerinde duygusal etkiler bırakmanız mümkündür.

· Yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır.

· Hiçbir zaman, hiçbir insanın unutamayacağı bir güzellik var. O da bir insanın bir insandan gördüğü yürekten sevgidir.

· Denizi seviyorsan dalgaları da seveceksin, korkarak yaşarsan yalnızca hayatı seyredersin.

· Seni görür gözüm uzak yollarda, seni ister kalbim her saat vuruşunda. Sen burada yokken bile her şeyinle benimlesin.

· Keşke bazı anlar bir cam fanusun içinde saklanabilse.

· Mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır.

· Haydi gidelim buralardan, hiçbir haritaya hiçbir saate bakmadan sadece gidelim.

· Bir kum tanesiyim ama çölün derdini taşıyorum.

· Ne kadar hazin bir çağda yaşıyoruz, bir önyargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha güç.

· Hayat insanı bazen öyle bir noktaya getirir ki, kimseye zararın olmamıştır ama sen ziyan olmuşsundur.

· Yalnızlık insanlara çok şey öğretmiştir. Ama sen gitme, ben cahil kalayım.

· Takvimdeki bazı günlere fazlasıyla kırgınım.

· Canı nereden yanıyorsa, oradan değişiyor insan.

· Sulamadığınız çiçeğin kuruması nankörlük değildir.

· Aynı dünyayı, ülkeyi, şehri paylaştık ama aynı kalpleri paylaşamadık.

· Seninle batan gece cennet, sensiz doğan gün cehennem bana.

· Düşünceli olmak bazı insanların tabiatında yok. Üstelemeyin.