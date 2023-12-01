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Güzel oyuncu Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

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Haziran ayında Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturan ve şimdilerde ilk bebeğine hamile olmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu Eda Ece'nin bir kızı olacak.

Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, haziran ayında basketbolcu Buğrahan Tuncer ile nikah masasına oturdu. Şimdilerde ilk bebeğine hamile olan oyuncu, kız annesi olacak.

HAMİLELİĞİNİN 4. AYINDA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu Eda Ece yaz sonunda bebek beklediği haberiyle gündeme gelmişti. Hamileliğinin 4. Ayında olan güzel oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin bir kızları olacak.

Güzel oyuncu Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

SETLERE DÖNÜYOR

Hamileliğinin ilk aylarını zor geçiren Eda Ece, setlere de geri dönüyor. Dünyaca ünlü bir kozmetik markasının yüzü olan Ece, bir süredir koyu renk kullandığı saçlarını da sarıya boyattı. Instagram hesabından yeni imajıyla çektiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu "3 ay kusup geri geldim. Saçım da geri işe döndü. Şimdi yapacak işler var. Neler yaptığımı sizlere anlatacağım. Stay tuned!" ifadelerini kullandı.

Güzel oyuncu Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Güzel oyuncu Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Güzel oyuncu Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Televizyon

Eda Ece Televizyon Magazin Haberler

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