ilk bölümü 25 Haziran 2014'te yayınlanan, başrollerini Gizem Karaca, Berk Cankat ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Star TV'nin aile ve romantik komedi dizisi Güzel Köylü nerede çekildi? Merak ediliyor. Peki, Güzel Köylü nerede çekildi? Güzel Köylü dizisi hangi şehirde, ilde çekildi?

Güzel Köylü nerede çekildi? Sorusu, dizinin izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte. 17 Haziran 2015 tarihinde yayımlanan 52.bölümde final yaparak sona ermiş olan dizi günümüzde tekrar yayınlanmakta ve Güzel Köylü nerede çekildi? Sorusu bu nedenle internet üzerinde merak edilmekte. Peki, Güzel Köylü nerede çekildi? Güzel Köylü dizisi hangi şehirde, ilde çekildi?

GÜZEL KÖYLÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizide yaşadığı talihsiz olaylar sonuncunda İstanbul'dan Güzelköy'e yerleşen Gül isimli genç bir kızın hikâyesi anlatılmaktadır. Dizinin çekimleri Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alan Bozüyük Mahallesi'nde yapılmıştır. Güzelköy, Muğla'nın Akyaka beldesidir. Güzel Köylü 17 Haziran 2015 tarihinde yayımlanan 52.bölümde final yaparak sona ermiştir.

GÜZEL KÖYLÜ OYUNCULARI

Gizem Karaca

Berk Cankat

Mehmet Ali Nuroğlu

Ahmet Mümtaz Taylan

Zerrin Sümer

Erkan Sever

Simge Selçuk

Ali İpin

Esin Civangil

Özlem Tokaslan

Deniz Baytaş

Aylin Kabasakal

Ömür Özdemir

Eylül Demirpehlivan

Toygan Avanoğlu

Uğur Biçer

Su Kutlu

Can Kıran

Tolga Ortancıl