Güzel Köylü nerede çekildi? Güzel Köylü dizisi hangi şehirde, ilde çekildi?
ilk bölümü 25 Haziran 2014'te yayınlanan, başrollerini Gizem Karaca, Berk Cankat ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Star TV'nin aile ve romantik komedi dizisi Güzel Köylü nerede çekildi? Merak ediliyor. Peki, Güzel Köylü nerede çekildi? Güzel Köylü dizisi hangi şehirde, ilde çekildi?
Güzel Köylü nerede çekildi? Sorusu, dizinin izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte. 17 Haziran 2015 tarihinde yayımlanan 52.bölümde final yaparak sona ermiş olan dizi günümüzde tekrar yayınlanmakta ve Güzel Köylü nerede çekildi? Sorusu bu nedenle internet üzerinde merak edilmekte. Peki, Güzel Köylü nerede çekildi? Güzel Köylü dizisi hangi şehirde, ilde çekildi?
GÜZEL KÖYLÜ NEREDE ÇEKİLDİ?
Dizide yaşadığı talihsiz olaylar sonuncunda İstanbul'dan Güzelköy'e yerleşen Gül isimli genç bir kızın hikâyesi anlatılmaktadır. Dizinin çekimleri Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alan Bozüyük Mahallesi'nde yapılmıştır. Güzelköy, Muğla'nın Akyaka beldesidir. Güzel Köylü 17 Haziran 2015 tarihinde yayımlanan 52.bölümde final yaparak sona ermiştir.
GÜZEL KÖYLÜ OYUNCULARI
Gizem Karaca
Berk Cankat
Mehmet Ali Nuroğlu
Ahmet Mümtaz Taylan
Zerrin Sümer
Erkan Sever
Simge Selçuk
Ali İpin
Esin Civangil
Özlem Tokaslan
Deniz Baytaş
Aylin Kabasakal
Ömür Özdemir
Eylül Demirpehlivan
Toygan Avanoğlu
Uğur Biçer
Su Kutlu
Can Kıran
Tolga Ortancıl