Güzel havayı görenler Taksim'e akın etti - Haberler

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Güzel havayı görenler Taksim'e akın etti

İhlas Haber Ajansı - Sümer Avcı - Genel
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Güzel havayı görenler Taksim'e akın etti İstanbul'a havanın güneşli olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Taksim'e akın etti.

Güzel havayı görenler Taksim'e akın etti

İSTANBUL - İstanbul'a havanın güneşli olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Taksim'e akın etti.

İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Haftanın son gününde Taksim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Taksim'e ve İstiklal Caddesi'ni dolduranlar, güzel havanın tadını çıkardı. Yabancı turistler de Taksim'i gezerek alışveriş yaptı.

Güzel havayı görenler Taksim'e akın etti

Güzel havayı görenler Taksim'e akın etti

Güzel havayı görenler Taksim'e akın etti

Güzel havayı görenler Taksim'e akın etti

Güzel havayı görenler Taksim'e akın etti

Güzel havayı görenler Taksim'e akın etti

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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