Show Tv ekranlarında yayınlanan Güzel Günler dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Show Tv yayın akışında Güzel Günler dizisini göremeyen kullanıcılar dizinin akıbetini araştırmaya başladı. Peki, Güzel Günler yok mu, neden yok? Güzel Günler neden yayınlanmıyor? Güzel Günler bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...

Başrolünde Ecem Erkek, Binnur Kaya, Zeynep Çamcı'nın yer aldığı aldığı Güzel Günler, Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Show Tv'nin yayın akışında Güzel Günler dizisini göremeyen kullanıcılar tarafından dizinin neden akışta yer almadığı araştırılmakta. Güzel Günler dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Güzel Günler yok mu, neden yok? Güzel Günler neden yayınlanmıyor? Güzel Günler bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

GÜZEL GÜNLER SON BÖLÜM NE OLDU?

Yemekte yaşanan yakınlaşmadan sonra Atakan'da hiçbir değişiklik göremeyen Altan, romantik bir plan yapıp Atakan'a aşkını itiraf ettirmeyi kafaya koyar. Cihangir'in Mihran'ı aradan çıkarma girişimi ikiliyi sürpriz bir biçimde karşı karşıya getirir. Evi terk eden Derin, Ayşim'in önerisiyle geceyi kafede geçirmeye karar verir fakat işler beklediği gibi gitmez. İlk kez Altan'ı kaybetme ihtimaliyle yüzleşen Atakan sonunda yelkenleri suya indirirken aile, evin ortasına bomba gibi düşen bir haberle sarsılacaktır.

GÜZEL GÜNLER YOK MU, NEDEN YOK?

Show Tv'in yayın akışında 23 Nisan Pazar günü Güzel Günler dizisi yer almamaktadır. Kanalın paylaşımına göre bu hafta Sahte Kabadayı Türk filmi yayınlanacağı için Güzel Günler yayınlanmayacaktır.