14 Mayıs 2023 Pazar günü sevdikleri dizileri takip etmek isteyen izleyiciler yayın akışında takip ettikleri dizileri göremeyince detaylı araştırmalar yaptılar. Bu konuda en çok merak edilen dizilerden biri Güzel Günler oldu. Peki, Güzel Günler yok mu? Güzel Günler neden yok, bugün yayınlanmayacak mı?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Güzel Günler dizisi takipleri yeni bölümü heyecanla bekliyor. Ama yayın akışında Güzel Günler dizisini göremeyenler Güzel Günler yok mu? 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü Güzel Günler neden yok, bugün yayınlanmayacak mı gibi konular araştırdı

14 MAYIS 2023 PAZAR SEÇİM GÜNÜ GÜZEL GÜNLER NEDEN YOK?

Bugün seçim olması dolayısıyla kanallar seçim özel programları ile ekrana çıkıyor. Güzel Günler dizi de bu nedenle ekranda olmayacak bu akşam Güzel Günler dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

İşte yayın akışı: