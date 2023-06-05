Güzel Günler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler 25. bölüm fragmanı izle!

Güzel Günler yeni bölüm fragmanı yayınladı mı ve Güzel Günler 25. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler, Güzel Günler yeni bölüm fragmanı araştırıyor. Show Tv'de yayınlanan Güzel Günler dizisi yayınlandığı ilk bölüm itibariyle seyirciden tam not almayı başarmıştır. Peki, Güzel Günler 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler hangi gün ve saat kaçta?

Show Tv'de yayınlanan Güzel Günler dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Güzel Günler 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geliyor. Show Tv'de yayınlanan Güzel Günler dizisi başrol oyuncuları ile dikkat çekiyor. Başrollerinde, Haluk Bilginer, Ayda Aksel ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Güzel Günler dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile seyirciler tarafından beğenildi. Güzel Günler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler 25. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler, Güzel Günler 25. bölüm fragmanı araştırıyor. Güzel Günler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler hangi gün ve saat kaçta? Güzel Günler 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler 25. bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir…

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ KONUSU NE?

'Canım Ailem' ve 'Aramızda Kalsın' gibi televizyon tarihine damgasını vurmuş, hafızalarda yer etmiş dizilerin yazarı ve yapımcısının imzasını taşıyan 'Güzel Günler'den yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyacak 'Güzel Günler'in oyuncu kadrosunda usta ve genç isimler bir arada yer alıyor. Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler'i bir araya getiren 'Güzel Günler' izleyicilerin yeni favorisi olacak.

İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan 'Güzel Günler'in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzasını taşıyor.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Güzel Günler yeni bölümüyle her Pazar saat 20:00'de Show TV'de!

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ OYUNCULARI

Binnur Kaya (Kıymet), Ecem Erkek (Füsun), Leyla Tanlar (Selma), Zeynep Çamcı(Altan), Olgun Toker (Atakan), Burak Dakak (Mihran) ve Yıldıray Şahinler (Hakim), Seray Gözler (Saliha)