Show Tv ekranlarında yayınlanan Güzel Günler dizisi büyük ilgiyle takip ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan dizinin yeni fragmanı ise merak ediliyor. Arama motorlarında Güzel Günler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler 7. bölüm fragmanı izle! Güzel Günler 7. bölüm fragmanı izleme linki! araması yapılıyor.

Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine toplayan Güzel Günler dizisi 6. bölümü ile ekranlara geldi. Seyirciler ise arama motorlarında Güzel Günler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. İşte Güzel Günler 7. bölüm fragmanı izle! Güzel Günler 7. bölüm fragmanı izleme linki!

GÜZEL GÜNLER 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güzel Günler dizisinin 7. bölüm fragmanı izleyici ile buluştu.

GÜZEL GÜNLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güzel Günler yeni bölümüyle Pazar saat 20.00'de Show TV'de!

GÜZEL GÜNLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selma İstanbul'da kendine bir hayat kurmaya çalışırken Alya, Saliha'nın ona verdiği kayıp kolyenin tılsımlı olup olmadığını test etmeye karar verir. Kıymet Hakim'in konser davetinin, Füsun ise eski nişanlısıyla yeniden iletişime geçmenin heyecanını yaşar. Dış görünüşlerinde değişime gitmeye karar veren Kıymet ve Füsun güzellik merkezinde komik bir macera yaşayacak. Ailenin desteğiyle yapılan yeni kahveci dükkanının açılış partisi renkli görüntülere sahne olacak. Aynı gece amcasının kurduğu tuzak, Selma için çok zorlu geçecek bir sürecin de başlangıcıdır.

Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyacak 'Güzel Günler'in oyuncu kadrosunda usta ve genç isimler bir arada yer alıyor. Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler'i bir araya getiren 'Güzel Günler' izleyicilerin yeni favorisi olacak. İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan 'Güzel Günler'in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzasını taşıyor.