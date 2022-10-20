Güzel Günler nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Güzel Günler dizi çekimleri nerede yapıldı? Van mı İstanbul mu?

Show TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Güzel Günler'in ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizinin nerede çekim yapıldığı merak edildi. Peki, Güzel Günler nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? Güzel Günler dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

Güzel Günler dizisi yakında Show TV'de başlayacak. İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan ' Güzel Günler'in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzasını taşıyor. Dizi başlamadan önce merak edilen konuların başında nerede çekim yaptığı geliyor. Peki, Güzel Günler nerede çekiliyor? Hangi ülke, il, şehir ve ilçede çekiliyor?

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi genel olarak İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin bazı sahneleri ise Van'da geçiyor. Dizi genel olarak Vanlı bir genç kızın ve beşik kertmesinin yaşadığı olaylara yer verecektir. Bu bakımdan dizinin Van ve İstanbul'da çekileceği düşünülüyor.

Van Gölü - Kutsal Haç Kilisesi

Dizinin tanıtım fragmanındaki ilk sahnesindeki mekan Van'daki Kutsal Haç Kilisesi'dir.

GÜZEL GÜNLER KONUSU NE?

Vanlı bir genç kızın ve beşik kertmesinin yaşadığı olaylara yer verilen dizi Selma ile Mihran arasındaki bitmeyen aşkı ve bu aşkın arkasındaki mutlu aileyi anlatıyor. TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, aşk, dram ve aileyi konu alan Güzel Günler dizisini ünlü senarist Selin Tunç yazıyor.

Güzel Günler'in oyuncu kadrosunda usta ve genç isimler bir arada yer alıyor. Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler ve Seray Gözler'i bir araya getiren 'Güzel Günler' izleyicilerin yeni favorisi olacak.

İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan 'Güzel Günler'in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzasını taşıyor.

Güzel Günler yakında Show TV'de!

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya

Ecem Erkek

Leyla Tanlar

Zeynep Çamcı

Olgun Toker

Burak Dakak

Oya İloğulları

Orkuncan İzan

Duygu Köse

Yıldıray Şahinler

Seray Gözler