Ekranların yeni dizisi Güzel Günler ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor merak edildi. Dizinin yeni bölümünü gününde izlemek isteyenler, Güzel Günler ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Güzel Günler dizisi yeni bölümleri hangi gün? Pazar mı? araştırması yapıyor. Peki, Güzel Günler dizisi hangi gün yayınlanıyor? Güzel Günler ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Güzel Günler, TMC Film imzalı, ilk bölümü 6 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Osman Taşcı'nın üstlendiği, senaryosunu Selin Tunç'un kaleme aldığı dram, komedi ve aile türündeki Türk televizyon dizisidir. Güzel Günler ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Güzel Günler dizisi yeni bölümleri hangi gün? Pazar mı?

GÜZEL GÜNLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Güzel Günler dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

GÜZEL GÜNLER YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Güzel Günler dizisinin yeni bölümleri Pazar günü yayınlanmaktadır.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Vanlı bir genç kızın ve beşik kertmesinin yaşadığı olaylara yer verilen dizi Selma ile Mihran arasındaki bitmeyen aşkı ve bu aşkın arkasındaki mutlu aileyi anlatıyor. TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, aşk, dram ve aileyi konu alan Güzel Günler dizisini ünlü senarist Selin Tunç yazıyor.

Güzel Günler'in oyuncu kadrosunda usta ve genç isimler bir arada yer alıyor. Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler ve Seray Gözler'i bir araya getiren 'Güzel Günler' izleyicilerin yeni favorisi olacak.

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya : Kıymet

Ecem Erkek : Füsun

Leyla Tanlar : Selma

Zeynep Çamcı : Altan

Olgun Toker : Atakan

Burak Dakak : Mihran

Yıldıray Şahinler : Hakim

Orkuncan İzan : Feyyaz

Oya İloğulları : Alya

Seray Gözler : Saliha

Duygu Köse : Leylim

Dora Dalgıç : Ayşim