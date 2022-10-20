Show TV'nin yeni dizisi Güzel Günler yakında başlayacak. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Merak edilen konular arasında dizinin konusu ve oyuncu kadrosu oldu. Peki, Güzel Günler konusu ne, oyuncuları kimler? Güzel Günler dizisi uyarlama mı? Güzel Günler dizi senaryosu kime ait? İşte detaylar...

İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan ' Güzel Günler'in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzasını taşıyor. Güzel Günler konusu ne, oyuncuları kimler? Güzel Günler dizisi uyarlama mı? Güzel Günler dizi senaryosu kime ait?

GÜZEL GÜNLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Güzel Günler dizisi yakında Show TV'de başlayacak. Dizinin ilk bölümü ne zaman yayınlanacak henüz belli olmadı.

GÜZEL GÜNLER KONUSU NE?

Vanlı bir genç kızın ve beşik kertmesinin yaşadığı olaylara yer verilen dizi Selma ile Mihran arasındaki bitmeyen aşkı ve bu aşkın arkasındaki mutlu aileyi anlatıyor. TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, aşk, dram ve aileyi konu alan Güzel Günler dizisini ünlü senarist Selin Tunç yazıyor.

Güzel Günler'in oyuncu kadrosunda usta ve genç isimler bir arada yer alıyor. Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler ve Seray Gözler'i bir araya getiren 'Güzel Günler' izleyicilerin yeni favorisi olacak.

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya

Ecem Erkek

Leyla Tanlar

Zeynep Çamcı

Olgun Toker

Burak Dakak

Oya İloğulları

Orkuncan İzan

Duygu Köse

Yıldıray Şahinler

Seray Gözler

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ SENARİSTİ KİM?

Dizinin yönetmeni Osman Taşçı'dır. Dizinin senaristi ise Selin Tunç'tur.