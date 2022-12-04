Güzel Günler full HD bölüm izle! Güzel Günler 5. bölüm tek parça izle! Güzel Günler son bölüm neler oldu?

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GÜZEL GÜNLER SON BÖLÜM NELER OLDU?

Selma'nın Van'a dönüş yolunda aldığı sürpriz telefon onu önemli bir tercih yapmaya zorlar. Mihran'ın Alya'yla barışmasını kutlamak için kahvaltıda buluşan ev halkı Selma'dan gelen haberle karışır. Selma, İstanbul'da yeniden ayaklarının üzerinde durmaya çabalarken, Kıymet, Hakim'i belediyeye şikâyet ederek hem kendisinin, hem de Hakim'in başına iş açacak komik olaylar zincirinin başlamasına neden olur. Minik Leylim'in ortadan kaybolmasıyla Altan, Atakan, Füsun, Feyyaz, Kıymet ve hatta Hakim'in yolları kesişir.

Küçük Ninja Leylim'in peşindeki Mihran ve Selma kendilerine itiraf edemeseler de giderek yakınlaşmaktadır.

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GÜZEL GÜNLER KONUSU NE?

'Canım Ailem' ve 'Aramızda Kalsın' gibi televizyon tarihine damgasını vurmuş, hafızalarda yer etmiş dizilerin yazarı ve yapımcısının imzasını taşıyan 'Güzel Günler'den yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

Sıcak, eğlenceli, neşeli bir ailenin hikayesini ekrana taşıyacak 'Güzel Günler'in oyuncu kadrosunda usta ve genç isimler bir arada yer alıyor. Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler'i bir araya getiren 'Güzel Günler' izleyicilerin yeni favorisi olacak.

İzleyicisiyle buluşmak için gün sayan 'Güzel Günler'in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzasını taşıyor.

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GÜZEL GÜNLER OYUNCULARI

Binnur Kaya (Kıymet), Ecem Erkek (Füsun), Leyla Tanlar (Selma), Zeynep Çamcı(Altan), Olgun Toker (Atakan), Burak Dakak (Mihran) ve Yıldıray Şahinler (Hakim), Seray Gözler (Saliha)

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