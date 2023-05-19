Güzel Günler dizisi final mi yapacak sorusu araştırılıyor. Show Tv ekranlarında yayınlanan Güzel Günler dizisi final yapacak mı merak konusu oldu. Peki, Güzel Günler final mi? Güzel Günler dizisi bitiyor mu? Güzel Günler neden final yapıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Binnur Kaya, Zeynep Çamcı ve Ecem Erkek'in yer aldığı Güzel Günler dizisi her hafta Pazar günü seyircisiyle buluşuyor. Güzel Günler dizisi final yapacak mı merak konusu oldu. Peki, Güzel Günler final mi? Güzel Günler dizisi bitiyor mu? Güzel Günler neden final yapıyor? Detaylar haberimizde...

GÜZEL GÜNLER SON BÖLÜM NE OLDU?

Kafede çıkan yangın sonrası Mihran her şeyi göze alarak Selma ve Leylim'i eve getirir. Bu durumu hoş karşılamayan Saliha, dönüşü olmayan bir adım atacaktır. Bu sırada Füsun'un sevdasını fark eden Hakim, durumu Kıymet'e nasıl söyleyeceğinin derdine düşer. Aleyna'nın bitmeyen istekleri ailenin sabrını sınarken, Feyyaz'ı ayrılık kararının eşiğine getirir. Selma ve Leylim'in eve gelişiyle birlikte yangının son düğümü çözülecek, yılların sırrı açığa kavuşacaktır.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ FİNAL Mİ?

Güzel Günler dizisi final mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Show Tv'de yayınlanan Güzel Günler final iddiasıyla gündeme geldi. Güzel Günler dizisinin sezon sonunda final yapacağı söylenmektedir. Dizinin kesin final tarihi önümüzdeki günlerde belli olacaktır.