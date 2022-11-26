Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği ve her Pazar akşamı yayınlanacak olan dizi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker'in yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Güzel Günler dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? Güzel Günler oyuncuları kimler?

Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker gibi isimleri buluşturan dizi, Van'dan İstanbul'a uzanan sıcak bir hikayeyi anlatıyor. Peki, Güzel Günler dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? Güzel Günler oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

GÜZEL GÜNLER KONUSU NEDİR?

Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte.

Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.

Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın (Olgun Toker), Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın (Zeynep Çamcı), Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet (Binnur Kaya), kuzeni Füsun (Ecem Erkek), annesi Saliha (Seray Gözler), Kıymet'in eli-kolu Feyyaz (Orkuncan İzan) ve ezeli rakibi Hakim'in (Yıldıray Şahinler) hayatı da değişmiş olur.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığı bilinmiyor.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya

Ecem Erkek

Leyla Tanlar

Zeynep Çamcı

Olgun Toker

Burak Dakak

Oya İloğullar

Orkuncan İzan

Duygu Köse

Yıldıray Şahinler

Seray Gözler