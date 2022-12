Show TV'de 6 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan ilk bölümü ile yayın hayatına başlayan Güzel Günler dizisinde canlandırdığı Derin karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi sürdüren ünlü oyuncu Doğan Can Sarıkaya ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Güzel Günler Derin kimdir? Doğan Can Sarıkaya kimdir? Kaç yaşında, nereli? Doğan Can Sarıkaya hayatı ve biyografisi!

GÜZEL GÜNLER DERİN KİMDİR?

Doğan Can Sarıkaya kimdir? Doğan Can Sarıkaya 2004 yılında dünyaya gelmiştir. Günümüzde 18 yaşındadır. Yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Daha önce Kavak Yelleri, Çukur, Rise Of Empires Ottoman, Yeter, Sadakatsiz gibi yapımlarda rol almıştır. Instagram'da sarikayadogancan ismiyle paylaşımlarına devam eden oyuncu Doğan Can Sarıkaya'nın bu mecrada 65.6K takipçisi bulunmaktadır. Kariyerine Act Plus Talent Management şirketinde devam etmektedir. Fenerbahçe taraftarıdır.