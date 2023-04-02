Güzel Günler CANLI İZLE! Güzel Günler 18.bölüm izle! Güzel Günler yeni bölüm izleme linki!

Güzel Günler CANLI İZLE! Kadrosunda Leyla Tanlar, Binnur Kaya, Ecem Erkek ve Zeynep Çamcı'nın yer aldığı aldığı Güzel Günler Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Güzel Günler dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Heyecanla beklenen Güzel Günler adlı yapımı canlı izlemek isteyen seyirciler, Güzel Günler canlı izle! Güzel Günler yeni bölüm canlı izle! araştırmaları yapmaya başladı. İşte, Güzel Günler yeni bölüm izleme linki!

GÜZEL GÜNLER KONUSU NEDİR?

Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte.

Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.

Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın (Olgun Toker), Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın (Zeynep Çamcı), Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet (Binnur Kaya), kuzeni Füsun (Ecem Erkek), annesi Saliha (Seray Gözler), Kıymet'in eli-kolu Feyyaz (Orkuncan İzan) ve ezeli rakibi Hakim'in (Yıldıray Şahinler) hayatı da değişmiş olur.

GÜZEL GÜNLER CANLI İZLE!

Güzel Günler canlı izleme linki araştırılıyor. Güzel Günler 18. bölüm Show Tv ekranlarında yayınlanmaktadır.