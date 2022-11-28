Güzel Günler 5.bölüm fragmanı yayınlandı! Güzel Günler 5. Bölüm Fragmanı izle

Ekranların beğenilen dizisi Güzel Günler 5. bölümü ile Show TV ekranlarında olacak. Dizinin 4. bölümünün ardından 5.bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Güzel Günler 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Güzel Günler yeni bölümde neler olacak? Güzel Günler yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte diziye dair tüm merak edilenler...

Başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker gibi isimleri buluşturan dizi, Van'dan İstanbul'a uzanan sıcak bir hikayeyi anlatıyor. Peki, Güzel Günler dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor? Güzel Günler oyuncuları kimler? Yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Detaylar haberimizde.

GÜZEL GÜNLER KONUSU NE?

Selma bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır. Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran. Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ı değil, Mihran'ın barışta kuzeni Atakan'ın, Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın, Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet, kuzeni Füsun, annesi Saliha, Kıymet'in eli-kolu Feyyaz ve ezeli rakibi Hakim'in hayatı da değişmiş olur.

GÜZEL GÜNLER OYUNCULARI KİMLER?

Binnur Kaya, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Leyla Tanlar, Ecem Erkek, Mert Denizmen, Burak Dadak, Oya İloğulları, Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Orkun can İzan, Duygu Köse.

GÜZEL GÜNLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selma'nın Van'a dönüş yolunda aldığı sürpriz telefon onu önemli bir tercih yapmaya zorlar. Mihran'ın Alya'yla barışmasını kutlamak için kahvaltıda buluşan ev halkı Selma'dan gelen haberle karışır. Selma, İstanbul'da yeniden ayaklarının üzerinde durmaya çabalarken, Kıymet, Hakim'i belediyeye şikâyet ederek hem kendisinin, hem de Hakim'in başına iş açacak komik olaylar zincirinin başlamasına neden olur.

GÜZEL GÜNLER NE ZAMAN ,SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Güzel Günler Show TV ekranlarında her hafta Pazar saat 20.00 da seyirciyle buluşuyor.