Güzel Günler 25.bölüm fragmanı İZLE! Güzel Günler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler yeni bölüm fragmanı İZLE!

Güzel Günler yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Güzel Günler yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Güzel Günler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Güzel Günler 25 bölüm fragmanı İZLE!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Güzel Günler dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi her Pazar seyirciyi ekrana kilitliyor. Kullanıcılar tarafından Güzel Günler yeni bölüm fragmanı araştırıla konular arasında yer alıyor. Peki, Güzel Günler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Güzel Günler 25.bölüm fragmanı İZLE!

GÜZEL GÜNLER 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güzel Günler dizisinin 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜZEL GÜNLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Güzel Günler yeni bölümüyle Pazar saat 20.00'de Show TV'de!

GÜZEL GÜNLER KONUSU NE?

Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte.

Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.

Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın (Olgun Toker), Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın (Zeynep Çamcı), Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet (Binnur Kaya), kuzeni Füsun (Ecem Erkek), annesi Saliha (Seray Gözler), Kıymet'in eli-kolu Feyyaz (Orkuncan İzan) ve ezeli rakibi Hakim'in (Yıldıray Şahinler) hayatı da değişmiş olur.