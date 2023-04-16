Güzel Günler 21. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Güzel Günler yeni bölüm fragmanı! Güzel Günler gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı?

Güzel Günler 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı ne zaman merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Güzel Günler dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Güzel Günler 21. bölüm fragmanı neden yok? Güzel Günler 21. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yargı gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı, izle araştırılıyor. Güzel Günler 21. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacak.

Güzel Günler 21. bölüm fragmanı izle! Güzel Günler 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı ne zaman merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Güzel Günler dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Güzel Günler 21. bölüm fragmanı neden yok? Güzel Günler 21. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yargı gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı, izle araştırılıyor. Güzel Günler 21. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacak. Detaylar...

GÜZEL GÜNLER 21. BÖLÜM FRAGMANI

Güzel Günler 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

GÜZEL GÜNLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI

GÜZEL GÜNLER KONUSU NEDİR?

Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte.

Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.

Selma, İstanbul'da Mihran'ı bulur. Böylece sadece Selma ve Mihran'ın değil, Mihran'ın barista kuzeni Atakan'ın (Olgun Toker), Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan'ın (Zeynep Çamcı), Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet (Binnur Kaya), kuzeni Füsun (Ecem Erkek), annesi Saliha (Seray Gözler), Kıymet'in eli-kolu Feyyaz (Orkuncan İzan) ve ezeli rakibi Hakim'in (Yıldıray Şahinler) hayatı da değişmiş olur.