Güzel Günler 21.bölüm CANLI İZLE! Güzel Günler yeni bölüm izle! 30 Nisan Güzel İnsanlar FULL HD İZLE!

Show TV ekranlarında yayınlanan Güzel Günler dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından, Güzel Günler canlı izle! Güzel Günler 21.bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Güzel Günler yeni bölüm izleme linki!

Başrollerinde Ecem Erkek, Binnur Kaya ve Ecem Erkek'in yer aldığı Güzel Günler dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Show Tv'nin sevilen dizisi Güzel Günler'in yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Güzel Günler 21.bölüm izleme linki araştırılıyor. Güzel Günler canlı izle! Güzel Günler 21.bölüm izle! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Güzel Günler canlı izleme linki!

GÜZEL GÜNLER KONUSU NEDİR?

Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte.

Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.

GÜZEL GÜNLER 21.BÖLÜM İZLE!

Güzel Günler 21.bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Güzel Günler Show Tv canlı yayında izlenmektedir.