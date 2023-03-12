Güzel Günler 16.bölüm fragmanı İZLE! Güzel Günler yeni bölümde ne olacak? Güzel Günler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show Tv'nin sevilen dizisi Güzel Günler'in yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Güzel Günler dizisinin yayınlanan son bölüm sonrasında Güzel Günler yeni bölüm fragmanı izle! Güzel Günler 16.bölüm fragmanı! aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Güzel Günler yeni bölümde ne olacak? İşte detaylar...

Güzel Günler 16.bölüm fragmanı İZLE! Her hafta ilgiyle takip edilen Güzel Günler yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümü sonrasında Güzel Günler 16.bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizinin takipçileri tarafından Güzel Günler yeni bölüm fragmanı! Güzel Günler 16.bölüm fragmanı izle! konuları araştırılmaya başlandı. Peki, Güzel Günler yeni bölümde ne olacak? İşte, Güzel Günler yeni bölüm fragmanı!

GÜZEL GÜNLER KONUSU NEDİR?

Selma (Leyla Tanlar) bütün çıkar yolların tükendiğini düşündüğü bir anda ona kalan mirası alabilmek için Van'dan İstanbul'a gelir. Altında babasından kalma hurda arabası, yanında varı-yoğu kardeşi Leylim'le birlikte.

Mirası alabilmek için tek şart, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı (Burak Dakak) bulmaktır. Onunla aynı gün doğan, daha doğdukları gün birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilen, Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçen Mihran.

GÜZEL GÜNLER 16. BÖLÜM FRAGMANI!

Güzel Günler 16.bölüm fragmanı araştırılıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmamıştır. Güzel Günler dizisinin fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.