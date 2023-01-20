Önemli isimlerin başrollerde olduğu Güzel Günler dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Güzel Günler dizisinin yeni bölümü ne zaman? Güzel Günler 11.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler 11. bölüm fragmanı izle! 11.bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Güzel Günler dizisinin 11.bölüm fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 11. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Güzel Günler dizisinin konusu nedir? 11.Fragmanı nasıl izlenir!i, Güzel Günler dizisinin oyuncuları kimlerdir? Güzel Günler dizisinde son bölümünde neler oldu? Güzel Günler dizisinin yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde…

GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Show TV nin sevilen dizisi Güzel Güner 10 bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünde oldukca ilginc olaylar yaşandı. Dizinin son bölümünde yaşanan olaylar şu şekilde: Kıymet, Atakan ve Altan'ı usulünce evlendirmek için harekete geçti. Ancak Altan bu duruma karşı gelince ailesiyle ilgili büyük sırrı da Atakan'la paylaştı. Atakan, Kıymet'e Altan'ın ailesiyle görüşmediğini söyleyince Kıymet küslük olmaz deyip dünürlerine iyilik yapmak için Füsun ve Feyyaz'ı görevlendirdi. Mihran tüm gemileri yakarak Çetin'in senetlerini imzalayıp yeni hayatına adım attı. Çetin, Mihran'ın başka bir yerde iş bulmasını engellemek için elinden geleni yaptı. İş bulmak için çaldığı her kapı yüzüne kapanan Mihran son anda karşısına çıkan fırsatı değerlendirmeyi bildi. Leylim için rapor veren pedagogun Hakim Bey'in eski bir tanıdığı çıkmasıyla umutlar yeniden yeşerdi. Pedagog tekrar bir değerlendirme yapmaya karar verdi. Leylim'in tiyatro gösterisinde bir araya gelen aile, velayet davasının seyrini tersine çevirmeyi başardı. Tüm aile Mihran'ı işe alan Cihangir'le kafede yemekte bir araya geldi. Feyyaz ve Aleyna'nın gittikçe yakınlaşmaya başlamasıyla bir hayli mutsuz olan Füsun, Cihangir'le tanışınca oldukça etkilendi. Pedagogun olumlu bir rapor yazması herkese büyük bir sevinç yaşatırken bu sırada Kıymet, Altan'ın ailesinin İstanbul'a geleceğini söyledi.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN KONUSU NE?

Selma, gidebileceği bütün yolların engellerle kaplı olduğunu anladığında, babasının mirasını alabilmek için, altında babasından kalma hurda arabası ve yanında tüm varlığı olan kardeşi Leylim'le Van'dan İstanbul'a gelir. Selma'nın mirası alabilmesi için tek yol, mirasın diğer ortağı, eski aşkı Mihran'ı bulmaktır. Selma ve Mihran aynı gün doğmuştur ve doğdukları anda birbirlerini büyük bir aşkla sevecekleri kehanet edilmiştir. Mihran bir gün Selma'nın günah keçisi ilan edildiği yangının ardından İstanbul'a göçmüştür. Selma, Mihran'ı bulur fakat Mihran haricinde hayatı değişen başkaları da olacaktır: Mihran'ın barista kuzeni Atakan, Atakan'ın platonik aşkı boksör Altan, kuzeni Füsun, annesi Saliha,Mihranların büyük ve neşeli ailesinin; teyzesi menemenci Kıymet, Kıymet'in eli-kolu Feyyaz ve ezeli rakibi Hakim.

GÜZEL GÜNLER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

SHOW TV ekranlarda izleyicisiyle buluşan güzel günler dizisi her hafta izleyicilerinin büyük beğenisini kazanıyor. Dizinin takipçileri ve izleyicileri fenomen dizinin oyuncu kadrosunu merak ediyor. Güzel Günler dizisinde şu isimleryer alıyor:

Binnur Kaya

Ecem Erkek

Leyla Tanlar

Zeynep Çamcı

Olgun Toker

Burak Dakak

Yıldıray Şahinler

Orkuncan İzan

Duygu Köse

Seray Gözler

Oya İloğulları

Dora Dalgıç

Enginay Gültekin

Edip Saner

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLADI!

Ekranların sevilen dizilerinin olan Güzel Günler dizisi 10.bölümünün ardından 11.bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin merakla beklene yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte kamuoyundaçok konuşulan o fragman!