Güzel Günler dizisinin 9. bölümünü izleyen izleyiciler dizinin 10. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak merak ediyor. Peki, Güzel Günler 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Güzel Günler gelecek bölüm fragmanı çıktı mı? Güzel Günler yeni bölümde neler olacak? Güzel Günler son bölümde neler oldu? Güzel Günler gelecek bölümde neler olacak? İşte ayrıntılar...

Güzel Günler, TMC Film imzalı, ilk bölümü 6 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Osman Taşcı'nın üstlendiği, senaryosunu Selin Tunç'un kaleme aldığı komedi ve aile türündeki Türk televizyon dizisidir. Güzel Günler 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Güzel Günler yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Güzel Günler gelecek bölüm fragmanı çıktı mı?

GÜZEL GÜNLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Güzel Günler dizisi her hafta Pazar günü Show TV'de yayınlanıyor.

GÜZEL GÜNLER 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Güzel Günler bugünkü 9. bölümün ardından 10. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni fragman çıkmadı.

GÜZEL GÜNLER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Güzel Günler 9. Bölüm Fragmanı yayında. Yüzleri güldüren anların yaşandığı eğlence dolu tanıtımda Mihran, Alya'nın babasına ilişkilerini yürütemediğini söylüyor. Alya'nın babasının tehditkar sözleri dikkat çekiyor.

GÜZEL GÜNLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güzel Günler'in 8. Bölümünde; Kıymet yılbaşı gecesi bir yemek düzenleyerek herkesi bir araya getirir. Hayatında yeni bir sayfa açmak isteyen Atakan, ailece geçirecekleri yılbaşının kusursuz olması için var gücüyle çabalarken, önüne çıkan zorlukları yine Altan sayesinde aşar. Dünürlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen Kıymet, evde seferberlik ilan ederken sıkıştığı her an yardımına Hakim yetişir. Feyyaz'ın yaptıklarından sonra kafası karışan Füsun, en iyi arkadaşını kaybetme korkusu yaşar. Selma ve Leylim karşılarına çıkan çekiliş ikramiyesi ile hayallere dalarken Mihran, Alya'yla arasındaki köprüleri yakmaya hazırlanmaktadır. Yeni yılın en büyük sürprizi Altan ve Atakan'dan gelecektir.

GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya : Kıymet

Ecem Erkek : Füsun

Leyla Tanlar : Selma

Zeynep Çamcı : Altan

Olgun Toker : Atakan

Burak Dakak : Mihran

Yıldıray Şahinler : Hakim

Orkuncan İzan : Feyyaz

Oya İloğulları : Alya

Seray Gözler : Saliha

Duygu Köse : Leylim

Dora Dalgıç : Ayşim