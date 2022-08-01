Güzel anlamlı sözler kısa, etkileyici, anlamlı, sözler, anlamlı aşk sözleri, anlamlı ağır sözler

Anlamlı sözler, yakın çevrenizdeki sevdiğiniz insanlarla duygularınızı paylaşabilmenizin güzel bir yoludur. İnsan doğası gereği ilgi ve alakaya muhtaçtır. Çevrenizdeki sevdiklerinize güzel sözler söyleyerek onlarla olan bağınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Sözler arasında yer alan farklı konulara değinen sözler ile istediğiniz konudaki anlamlı sözü kullanabilirsiniz. Sevdiklerinizle paylaşmak için en etkileyici, ağır, aşk dolu, anlamlı sözler nelerdir?

ANLAML I SÖZLER

Hayatınızın farklı alanlarında kullanabileceğiniz, ihtiyacınız için en uygun, farklı konulara değinen anlamlı sözler. Geçmişteki ve günümüzdeki insanların, düşüncelerinden, tecrübelerinden ortaya çıkan en etkileyici anlamlı sözler hangileridir?

Özlemek yanında olmak isteğidir, gülüşünü görmek biraz da..

Bir şehir kadar kalabalıktır bazılarının yalnızlığı.

Korkma ben yanındayım diyen biri olmalı hayatınızda.

Hayatta en büyük zevk başkasının yapamazsın dediğini yapmaktır.

Bir gün öyle biri çıkıp gelir ve sen tüm gidenlere teşekkür edersin.

Hayat ne kadar güzel olurdu; İnsan hem aşık, hem de sadık olmayı becerebilseydi.

Hayat mutlu olduğumuz anların bedelini mutlaka ödetiyor.

Bazı anıları unutmak iyidir. Bazı anılar da sahip olduğumuz her şeydir.

Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir

Umudunu yitirme şu hayatta bir şeyin bitişi, her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur.

Terk etmek kolaysa senin için, el sallamak zor değil benim için!

Herkesten yakın olmak istediğin insana, uzaktan bakmak çok zor.

Bir kum tanesiyim ama çölün derdini taşıyorum.

Yapılacak yığınla hata varken, biz hep aynı hatayı tekrar tekrar yaparız.

İnsanlar her şeyi mahveder. O yüzden gizli yaşa.

Virgül değilim kimseye eğilmem.

İnsan, evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.

İnsan odun değildir ki, kırıldığı zaman ses çıkarsın.

Seni hayallerine ulaştıracak en önemli şey, cesaretindir.

Dünya nüfusu arttıkça, insan sayısı azalıyor.

Denizi seviyorsan dalgaları da seveceksin, korkarak yaşarsan yalnızca hayatı seyredersin.

Özleyeceksin, kızıyordu, kıskanıyordu, küsüyordu, çok soru soruyordu, ama beni seviyordu diyeceksin.

Yorma kendini bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin.

Hayat çatlak bardaktaki suya benzer, içsen de tükenir içmesen de bu yüzden hayattan tat almaya bak. Çünkü yaşasan da bitecek yaşamasan da!

ANLAMLI AŞK SÖZLERİ

Bir gün birisi sana öyle sarılacak ki, kırık olan tüm parçaların birleşecek.

Uyurken onu seyretmek cenneti seyretmekle aynıydı.

O kadar güzel gülüyordu ki, sevmesem ziyan olacaktı.

Bir kere görmesi yeter; en derin okyanus bile kıskanır gözlerini.

Yağmur başlayınca gelse de ıslansak diyeceği biri olmalı insanın.

Yağmur gibi sev beni. Kaçmak mümkün olmasın.

Telaşımı hoş gör, ıslandığım ilk yağmursun.

Yüreğini yasla bana sevgili, bir ömür birbirimize yük olalım.

Ben kalbimin senden önce bu kadar çarpabildiğini bilmiyordum.

Sen benim gözümün daldığı, yüreğimin aşkla yandığısın. Nerede olursa ol sen bende candan fazlasın.

Gözlerindeki hayat ışığı dünyamı aydınlatıyor, yaşadığım hayat seni kıskanıyor bebeğim.

Ben seni kazandıktan sonra neyi kaybettiğime hiç bakmadım.

Güneşe gerek yok, gözlerindeki sıcaklık içimi ısıtıyor.

Gece yatağa yattığımda aklımda kalan tek gerçek şey sen oluyorsun.

Seni düşünürken içim geçmiş, severken de ömrüm.

Sen en güzel şiirlerin bile kuramadığı kafiyesin.

Elimde olsa sesine sarılırdım.

Mutluluğu sende bulan senindir ötesi misafir.

Sen gidersen sesin gider, kokun gide