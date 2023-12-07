Guyana Devlet Başkanı, Maduro'nun Guyana'nın topraklarının üçte ikisini ilhak etmeye yönelik adımlarının ardından ABD ve BM'den yardım istedi

Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun, Guyana'nın topraklarının üçte ikisini ilhak etmeye yönelik adımlarının ardından Guyana, Birleşmiş Milletler ve ABD'den yardım talep etti. Maduro'nun Pazar akşamı, Guyana ormanlarının 160.000 kilometrekarelik petrol zengini alanını kendisine ait olarak tanıma planlarını destekleyen bir referandumu resmileştirmek için bir dizi önlemi duyurmasının ardından bu çağrı geldi.

Guyana, Maduro'nun toprak ilhakını ilerletmesi üzerine ABD ve BM'ye çağrıda bulundu

Yardım talebi, Venezüella cumhurbaşkanının Pazar akşamı referandumu resmileştirmek için bir dizi önlemi açıklamasının ardından geldi,

Guyana, Venezüella Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun bu küçük Güney Amerika ülkesinin topraklarının üçte ikisini ilhak etmesini ilerletmeyi amaçlayan bir dizi önlemi duyurmasının ardından Birleşmiş Milletler ve ABD'den yardım çağrısında bulundu.

Guyana Devlet Başkanı İrfaan Ali,bir televizyon yayınında yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler genel sekreteri ve birçok liderle konuştum ve onları bu tehlikeli gelişmeler ve Başkan Maduro'nun umutsuz eylemleri konusunda uyardım" dedi.

Ali'nin yorumları, Maduro'nun Pazar akşamı, seçmenlerin ezici bir çoğunlukla Guyana ormanlarının 160.000 kilometrekarelik petrol zengini alanını kendisine ait olarak tanıma planlarını desteklediği referandumu resmileştirmek için bir dizi önlemi duyurmasının ardından geldi.

Venezuela cumhurbaşkanı, İngilizce konuşan sakinlere Venezuela ulusal kimlik kartlarının verileceği yeni bir eyalet olan Guayana-Esequiba'yı tanıyan bir yasa taslağı hazırlanmasını emrettiğini söyledi. Ayrıca ulusal şirketlere kaynak açısından zengin bölgede madencilik ve petrol çıkarma operasyonlarına başlamalarını ve bölge için özel bir askeri birlik oluşturulmasını emretmesi, gözlemcileri alarma geçirdi ve Brezilya'nın sınırına zırhlı araçlar göndermesine neden oldu.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda Maduro, Essequibo bölgesini kapsayan genişlemiş Venezuela'yı gösteren revize edilmiş bir ulusal harita gösterdi ve Pazar günkü referandumun sonuçlarını uygulamak amacıyla haritanın okullarda ve üniversitelerde hızla dağıtılmasını talep etti.

"Hemen Guayana-Esequiba'mızla birlikte Venezuela'nın yeni haritasının yayınlanmasını ve tüm okullara, kolejlere, topluluk konseylerine, kamu kurumlarına, üniversitelere ve ülkedeki tüm evlere götürülmesini emrettim. Bu bizimharitamız!" dedi.

Venezuela, İspanya'dan bağımsızlığını kazandığından bu yana, o zamanki İngiliz kolonisi Guyana ile çizilen sınırlara itiraz ederek Essequibo üzerinde hak iddia etti.