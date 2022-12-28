Güvenlik Soruşturması Nedir? Nasıl Yapılır? Devlet memurluğu alanında bazı mesleklere girişte özel şartlar ve koşullar aranmaktadır. Memur olmak için birçok farklı meslek türü ve iş kolu bulunmaktadır. Bu meslek kolları içerisinde yer alan bazı bölümlere girebilmek için başvuru yapan adayların güvenlik soruşturması sonucunda da olumlu sonuç alması gerekmektedir. Peki, Güvenlik soruşturması nedir, nasıl yapılır? Güvenlik soruşturması ne kadar sürer? Detaylar haberimizde...

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?

Bazı memur meslekleri için mesleğe giriş şartları arasında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması raporu istenilmektedir. Arşiv araştırması, memur olacak kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydı ve hakkında herhangi bir tehdit olup olmadığı konusunda devlet kayıtlarına bakılmasını ifade etmektedir.

Güvenlik soruşturması ise memur olacak kişinin özellikle polislik ve bekçilik başvurularında ve PMYO ile POMEM okulu sınavlarına giren adaylarda yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması ile memur olacak kişinin kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığı, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığı, ahlaki durumu, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yetisinin hem kayıtlardan hem de yerinde araştırılması anlamına gelmektedir. Yerinde araştırma güvenlik soruşturması yapılacak olan kişinin yaşadığı yerde yapılan saha araştırmasını kapsamaktadır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NASIL YAPILIR?

Güvenlik soruşturması devlet güvenliğini sağlayacak olan iş kollarındaki memur adaylarına yapılmaktadır. Memur olacak olan kişinin yapacağı meslek ile ilgili sorun oluşturacak daha önceden bir sıkıntısı olup olmadığı, bir suç kaydının olup olmadığı gibi konularda arşiv araştırması ile yapılmaktadır. Ayrıca güvenlik soruşturması kapsamında memur adayı için yaşadığı yerde de araştırma yapılmaktadır.

Arşivlerde kayıt altına alınmamış konular ile ilgili olarak güvenlik soruşturması kapsamında kişinin yaşadığı bölgede kamuda çalışmasına engel olacak bir ahlak dışı yaşamı olup olmadığı bölücü veya yıkıcı örgütler ile iştiraki olup olmadığı gibi konulara bakılmaktadır. Ayrıca polislik ve bekçilik gibi kamu güvenliği memur dalları için kişinin çevresi ile olan davranışlarını da bakılmaktadır.

Güvenlik soruşturması yapılırken arşiv kayıtları için kolluk kuvveti kayıtları, adli makamların kayıtları ve milli istihbarat teşkilatı kayıtları incelenmektedir. Ayrıca yerinde araştırma yapılması kapsamında memur adayının yaşadığı yere göre polis ya da jandarma gibi güvenlik güçleri tarafından araştırma yapılmaktadır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NE KADAR SÜRER?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılmaktadır. Bu kapsamda bir memur adayı ile ilgili olarak araştırmaya başlanılması ile birlikte ilgili kurumlara yazışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda arşiv araştırması ile ilgili olarak ilgili makama yazı yazıldığında ilgili makamın söz konusu talebe en geç 30 gün içerisinde cevap vermesi gerekmektedir.