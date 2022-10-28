Sayısız dizi ve filmde rol alan Güven Kıraç magazin gündeminde yer alan haberlerden sonra özel hayatı araştırılmakta. Ünlü oyuncu yeni sevgilisiyle görüntülenmesinin ardından hayatı merak konusu oldu. Peki, Güven Kıraç kimdir? Güven Kıraç kaç yaşında, nereli? Güven Kıraç sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

GÜVEN KIRAÇ KİMDİR?

Güven Kıraç, 5 Nisan 1960 yılında İstanbul'da Abhaz kökenli bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarından mezun oldu. 1986 yılından beri birçok televizyon dizisi, reklam filmi ve sinema filminde rol aldı. İki yıl devlet tiyatrosu sanatçısı olarak çalıştıktan sonra istifa etti. Adana Devlet Tiyatrosu'nda Ağrı Dağı Efsanesi, İki Kalas Bir Heves ve Sıkıyönetim; Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nda Tiyatrocu, Sokak Kızı Irma, Hamlet; Tiyatro Stüdyosu'nda ise Jean Genet'ın Balkon adlı tiyatro oyunlarında oynadı. 1995 yılında Garanti Bankası reklamında sınırsız hizmet veren taksici rolü ile ünlendi. 1997 yılında Zeki Demirkubuz tarafından yönetilen Masumiyet adlı filmde Yusuf karakteriyle ÇASOD, MGD ve İsrail Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini aldı.

12 YILLIK EVLİLİĞİ BİTTİ

Kıraç, evli olduğu dönemde sunuculuğunu yaparak gezdiği programın şehir dışı çekimlerinde Merve isimli ekip arkadaşıyla yakınlaştı. İkili daha sonra İstanbul'da sarmaş dolaş görüntülendi. 12 yıllık eşinin ihanetini öğrenen Başak Kıraç, boşanma davası açtı.