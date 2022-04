Gusül (Boy) Abdesti nedir? Gusül Abdesti nasıl alınır? Abdest bozan şeyler nelerdir? Hangi durumlarda gusül abdesti alınır?

Gusül Abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti, tüm vücudu yıkayarak yapılan temizlenme, arınma ritüelidir. Her Müslüman ibadetlerinden önce abdest alır ve kendini ruhsal arınmaya fiziken hazırlar. Hem ruhen hem de fiziken temiz gezmek, temiz hissetmek isteyen her Müslüman abdestini ihmal etmez ve gerektiğinde gusül abdesti alır. Gusül abdesti namaz abdestinden farklıdır. Dinimiz, tüm Müslümanların temiz ve arınmış gezmesini buyurur ve cünup gezilmemesi gerektiğini fazlasıyla vurgular. Buyrulur ki "Cünübe ve sarhoşa rahmet meleği yaklaşmaz." Peki gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdestinin önemi nedir? Hangi durumlarda abdest bozulur ve hangi durumlarda gusül abdesti almak gerekir?

GUSÜL ABDESTİ NEDİR?

Gusül Abdesti diğer adıyla Boy Abdesti, tüm vücudun yıkanarak arınması işlemidir. Gusül, İslam dininde bir gereklilik hatta zorunluluktur. Gusül abdestsiz gezen müslüman cenabet gezmiş olur ve"cünüp" olarak adlandırılır. Cünüp olarak gezmek haram kılınmıştır ve bu da ibadetleri yapmaya engeldir. Namaz abdestinin aksin gusül abdesti alırken vücudun her yeri ve tüm uzuvlar iyice yıkanmalıdır Diyanet İşleri Bakanlığı, Gusül Abdesti alırken tek bir boşluk bile kuru yer kalmaması gerektiğini buyurur. Gusül abdesti kadın ve erkek cinsi fark etmeksizin aynı kılınır. Her kadın veyahut her erkek cünüp olduğu ya da kendini öyle hissetiği her an gusül abdestini aynı şekilde alır.

"Namaz kılan ve kılmayan herkes, bir namaz vaktini cünüb geçirirse, çok acı azab görecekdir. Su ile yıkanmak mümkin olmazsa teyemmüm etmelidir."





CÜNÜP NE DEMEKTİR?

Gusül abdesti almadan gezen Müslüman cünüp olarak adlandırılır ve cünüplük durum yaşamaktadır. "Cünüp" kelimesi "cenabet" kelimesinden türetilmiştir. Diyanet tarafından da buyurulduğu gibi: Cünüp gezen herhangi bir kişi namaz kılmak, oruç tutmak ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi birçok ibadeti yerine getiremez. Yani "cenabetlik" ya da "cünüplük" durumu bir Müslüman'ın tüm ibadetlerini yerine getirmesine engel bir durumdur. Bir Müslüman eğer uygun koşullara sahipse mutlaka gusül abdestli gezmelidir.

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Bir kadın hayzdan ve nifastan kurtulduğunda, kadın ya da erkek cünüp olduğunda ya da herhangi bir abdest kaçırma durumunda Gusül Abdesti alınması gerekmektedir. Abdest alınışı aşağıdaki gibidir:

Gusül abdesti almak isteyen kişi banyoya gitmeden önce "Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim" demeli ve banyoya sol ayağı ile girmelidir. Banyonun içerisinde sesli bir şekilde besmele çekilmez. Bu yüzden gerekli durumlarda banyo içinde Euzü-Besmele çekilecekse içten, ağız oynatmadan çekilir.

Abdeste başlamadan önce niyet edilmesi gerekir. "Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya"

Abdeste başlayan kişi ilk olarak avret mahallini temizlemelidir. Avret mahalli kadınlarda diz kapağı ve koltuk altı arasında kalan bölge, erkeklerde ise göbeğin altından diz kapağının üstüne kadar olan bölgedir.

Avret mahalli temizlendikten sonra namaz abdesti alınır. (Namaz abdestinin detaylarını alt başlıkta bulabilirsiniz.)

Namaz abdesti aldıktan sonra ağza sağ elle 3 kere ayrı ayrı temiz su alınır ve boğaza kadar gargara yapılarak çalkalanır. Eğer kişi oruçlu ise suyu yutmamaya özen göstermelidir.

Ağızdan sonra burna da aynı şekilde 3 kere ayrı ayrı temiz su çekilir ve burun temizlenir. Burada derin bir şekilde iyice su çekilmeli ve sümkürülmelidir.

Ağız ve burun iyice yıkandıktan sonra vücutta hiçbir şekilde (bir iğne deliği kadar) boşluk ve kuru yer kalmayacak şekilde yıkanılır. Abdest alan kişide yüzük varsa yüzüğü oynatarak su gitmesini sağlamalıdır. Yine aynı şekilde kulak deliği, varsa küpe deliği ve göbek deliği de kuru kalmayacak şekilde iyice yıkanmalıdır.

Devamında ilk önce başa daha sonra sağ ve sol omuza üçer defa su dökülür.

Ayak altında su birikintisi olduysa çıkarken son olarak ayakların altı da yıkanır.

Abdest bittikten sonra gusledilen yerden sağ ayakla çıkılır.

NAMAZ ABDESTİ NASIL ALINIR?

Gusül abdesti alabilmek için Namaz abdesti de bilmek gerekir. Aşağıda adım adım namaz abdesti verilmiştir:

Abdest almak için öncelikle kollar sıvanır ve "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diyerek niyet yapılır,

Niyet ettikten sonra"Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başlanır.

Eller bileklere kadar olacak şekilde 3 defa yıkanır. Parmaklar diğer elin parmaklarıyla hilallenir.

Eğer elde yüzük takılıysa yüzük oynatılarak altına da su ulaşması sağlanır.

Daha sonra ağza geçilir. Sağ avuca su alınır ve ağza sırayla 3 kere su alınır ve ağız çalkalanarak yıkanır.

Tekrarsağ avuca su alınır ve burnun her iki deliğine de 3 kere ayrı ayrı su verilir. Sağ el ile su verildikten sonra sol el ile sümkürerek burun temizlenir.

Avuçlara su alınır ve alından çeneye kadar yüzün her tarafı 3 kere iyice yıkanır. Buna, şakaklar, kulaklar ve çene altı da dahildir.

Sıra kollara geçilir. Önce sol el ile sağ kol dirseklere kadar (dirseklerle beraber) 3 kere iyice yıkanır. Kuru hiçbir yer kalmaması gerekir

Sol kol da aynı şekilde kuru hiçbir yer kalmayacak şekilde sağ el yardımıyla dirsekler de dahil olmak üzere 3 kere yıkanır.

Kollardan solu baş bölgesini mesh etmek gerekir. Bunun için önce elleri yıkamak gerekir. Mesh etmek için başın dörtte birine ıslak avuç elleri ile dokunmak gerekir. Eller başın üzerine 1 kere konularak mesh edilir.

Eller tekrar ıslatılır ve sağ elin şehadet parmağı kullanılarak sağ kulak ve içi, baş parmak kullanılarak kulağın dış tarafı, sol elin şehadet parmağı kullanılarak sol kulağın iç tarafı ve baş parmak ile de sol kolun dış tarafı mesh edilir.

Ellerin dışında üç parmak ile ense ve boyun mesh edilir.

Daha sonra sıra ayaklara geçer. Sağ ayak 3 kere topuklarını da beraber alacak şekilde parmak uçları ve parmak aralarını iyice temizleyecek şekilde yıkanır. Sol ayak da aynı şekilde topuklar, parmak araları ve parmak uçlarıyla beraber 3 defa iyice yıkanır.

ABDEST BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Abdest bozan durumlardan sonra eğer mümkünse hemen abdest almak gerekmektedir. Dinimizde abdestsiz gezmek haramdır. Eğer temiz su yoksa, toprak ile teyemmüm ederek de abdest alınabileceği belirtilmektedir. Fakat temiz ve sıcaklığı hasta etmeyecek bir su bulunur bulunmaz gusül abdesti alınmalıdır. Peki hangi durumlarda abdest bozulur? Burada hem namaz hem de gusül abdesti esas alınmıştır.

Diyanetin bu konuda verdiği cevaplar şu şekildedir:

"Önden ve arkadan çıkan her şey abdesti bozar."

"Ağızdan çıkan necis şeyler (kan tükürmek, dolu dolu kusmak) abdesti bozar."

"Deriden çıkan kan ve irin gibi şeyler abdesti bozar."

"Sarası tutan kişilerin ya da farklı sebeplerden bayılan kişilerin abdesti bozulur."

"Vücuttan çıkan idrar, gaita, kan gibi şeyler de abdesti bozar."

"İdrar yollarından çıkan meni ve mezi gibi şeyler abdesti bozar."

"Namazda yakında olan kişilerin duyabileceği seviyedesesli olarak gülmek abdesti bozar."

"Adet dönemine giren bir kadının abdesti bozulur. Kadın bu dönemde mazeretlidir. Kadının adet dönemi biter bitmez gusül abdesti alması gerekir."

Cinsel münasebet içerisinde bulunan kişiler cünüp olur. Bu kişilerin gusül abdesti alması gerekir. Abdestsiz gezmek çok haramdır ve cünüp olarak gezen kişinin ibadetleri kabul olmaz.

