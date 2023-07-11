Gusül abdest nasıl alınır? Gusül abdesti ile namaz kılınır mı? Gusül abdesti bozulma sebepleri neler? Gusül abdesti nasıl alınır kadın, erkek, diyanet

Gusül abdesti, İslam dininde cünüp (cemiyetle ilişki sonrası veya cinsel ilişki sonrası) durumundan temizlenmek için alınan bir abdest türüdür. Peki, Gusul abdest nasıl alınır? Gusul abdesti ile namaz kılınır mı? Gusul abdesti bozulma sebepleri neler? Gusül abdesti nasıl alınır kadın, erkek, diyanet! İşte detaylar…

Gusül abdesti almak bir hayli önem taşır. Gusül abdestini en doğru şekilde almak isteyen birçok kişi gusül abdesti nasıl alınır sorusuna da cevap aramaktadır. Peki, Gusul abdest nasıl alınır? Gusul abdesti ile namaz kılınır mı? Gusul abdesti bozulma sebepleri neler? Gusül abdesti nasıl alınır kadın, erkek, diyanet! İşte detaylar…

GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR, BOZULMA SEBEPLERİ NELER?

Gusül abdesti almadan önce niyet etmek önemlidir. İçten bir niyetle, "Niyet ettim, Allah rızası için gusül abdesti almaya" demek yeterlidir. Gusül abdesti almadan önce vücudunuzdaki kirleri temizlemek için normal bir şekilde duş alabilirsiniz. Vücudunuzun tamamını suyla yıkamak veya banyo yapmak bu adımda yer alır. Ağzınızı iyice çalkalayarak su alın. Bu süreçte suyu boğaza kadar getirerek gargara yapabilirsiniz. Bu işlemi üç kez tekrarlayın.

Su almak için avuç içine veya bir su kabına su doldurun. Ardından burnunuzu suyla iyice çekin. Bu işlemi üç kez tekrarlayın. Başınızdan aşağıya doğru tam bir vücut yıkaması yapmanız gerekmektedir. Başınızı ıslatın ve saçlarınızın her bir telini suyla ovun. Sonra boynunuzu, sağ kolunuzu ve sol kolunuzu yıkayın. Ardından sağ omzunuzu ve sol omzunuzu yıkayın. Bu işlemi üç kez tekrarlayın. İslam'da hanefi mezhebine göre başınızı tamamen yıkamak yerine mesh etmek de kabul edilebilir. Baş parmaklarınızı ıslatarak saç diplerinizi ve kulak arkalarınızı hafifçe ovun.

Bu adımları takip ederek gusül abdestini doğru bir şekilde alabilirsiniz. Önemli olan içten bir niyetle ve temiz bir şekilde abdest almaktır.

GUSÜL ABDESTİ İLE NAMAZ KILINIR MI?

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinin giderilmesi için ağız ve burun dâhil bütün bedeni yıkamak suretiyle yapılan hususi temizlik demektir. Kur'ân-ı Kerîm'de, "Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)" (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır. Hz. Peygamber'in?(s.a.s.)sünnetinde de ihtilam olma veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28 [282, 291]; Müslim, Hayız, 87-88 [348-349]; Ebû Dâvûd, Tahâret, 118, 127 [314, 359]).

Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle alınır. Burada sayılan işlemler Hanefîler'e göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle alınır:

Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.