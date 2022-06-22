Gustavo Scarpa kimdir? (10 NUMARA) Gustavo Scarpa kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray transferde flaş adımlar atmaya başladı. Futbol direktörü Cenk Ergün geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ilk olarak orta alana takviyeler yapacaklarını duyurmuştu. Gustavo Scarpa ismi gündeme geldi. Gustavo Scarpa kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

GUSTAVO SCARPA KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Ocak 1994

28 yaşında

Campinas, São Paulo, Brezilya

Boy: 1,76 m

Gustavo Henrique Furtado Scarpa, Palmeiras için hücum oyuncusu olarak oynayan Brezilyalı bir futbolcudur.

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