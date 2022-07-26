Gustavo Henrique kimdir? Gustavo Henrique kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Oyuncunun menajerini İstanbul'a davet eden yönetimin, futbolcu cephesiyle de anlaşması sonrasında 29 yaşındaki sağ stopere Fenerbahçe forması giydirmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli takımın 29 yaşındaki stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı kaydedildi Gustavo Henrique kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Gustavo Henrique kimdir?

GUSTAVO HENRİQUE KİMDİR?