Gustavo Henrique kimdir? Gustavo Henrique kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
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Fenerbahçe, Gustavo Henrique transferinde mutlu sona yakın. 29 yaşındaki stoper için kulübü Flamengo'yla 2.5 milyon Euro'ya el sıkışan Sarı-Lacivertliler, oyuncunun temsilcisini de İstanbul'a davet etti. Peki, Gustavo Henrique kimdir? Gustavo Henrique kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
Oyuncunun menajerini İstanbul'a davet eden yönetimin, futbolcu cephesiyle de anlaşması sonrasında 29 yaşındaki sağ stopere Fenerbahçe forması giydirmesi bekleniyor. Sarı-Lacivertli takımın 29 yaşındaki stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalamayı planladığı kaydedildi Gustavo Henrique kaç yaşında, mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı? Gustavo Henrique kimdir?
GUSTAVO HENRİQUE KİMDİR?
Doğum tarihi: 24 Mart 1993
(29 yaşında)
São Paulo, São Paulo, Brezilya
Gustavo Henrique Vernes, bilinen adıyla Gustavo Henrique, Série A kulübü Flamengo için stoper olarak oynayan Brezilyalı bir futbolcu.